Praia Grande sentido ItaguaíDivulgação
Prefeitura realiza ação "Carnaval sem Preconceito" em Muriqui
Com entrega de preservativos e esclarecimentos sobre métodos de prevenção ao HIV, entre outras doenças sexualmente transmissíveis
Operação Verão desmobiliza acampamentos irregulares em praias de Mangaratiba
Neste final de semana. A ação foi nas praias de Conceição de Jacareí e na Praia de Itacurubitiba.
Prefeitura de Mangaratiba monta esquema especial de atendimento na saúde
Com reforço na equipe das unidades de 24h até terça-feira de Carnaval
Prefeitura de Mangaratiba divulga programação do Carnaval 2026
Com desfile de blocos e palcos montados em diversas localidades para ninguém ficar de fora da grande festa da folia
Carnamar sucesso de público na abertura oficial do carnaval de Mangaratiba
Muita alegria, irreverência, homenagem e música marcaram o sábado na cidade da costa verde
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.