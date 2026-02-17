Praia Grande sentido Itaguaí - Divulgação

Praia Grande sentido ItaguaíDivulgação

Publicado 17/02/2026 16:03

Mangaratiba- Um caos pra quem já está na estrada sentido Rio de Janeiro, voltando pra casa depois de cinco dias de feriadão do Carnaval. A tarde desta terça-feira (17), último dia de folia, a rodovia Rio-Santos está bem movimentada. O gargalo está no trecho da altura de Praia Grande, sentido Itaguaí, que chegou a ficar totalmente parado.

O sol escaldante, calor nas casas dos 40º, praia e alegria dos blocos de carnaval contribuíram para o grande número de visitantes nas cidades da costa verde, entre elas Mangaratiba, Paraty e Angra dos Reis. Pra fechar com chave de ouro, hoje tem saideira, com os blocos desfilando nos bairros e centro da cidade.

Se ainda vai pegar a estrada, atenção aos itens de segurança, a PRF, está com bloco nos principais acessos as cidade pela rodovia, coibindo qualquer infração, na Operação Carnaval deste ano. Além da documentação, itens de segurança, velocidade e uso do bafômetro estão na mira dos agentes federais.

O fluxo deve ficar ainda mais intenso a partir da noite e madrugada desta quarta-feira de cinzas (18), quando os foliões vão dar adeus a festa da folia, retomando a sua rotina. Por isso cuidado no retorno pra casa, depois de cinco dias de festa e alegria. Neste caso prudência e responsabilidade são primordiais ao pegar o volante. "Se beber não dirija".