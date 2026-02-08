Perdidos na Selva Divulgação
Entre as atrações musicais os foliões foram embalados ao som do Grupo Baianeiros - com show ao vivo, trazendo todo o axé da Bahia no mar de Mangaratiba -, além dos DJs Bacalhau (FM O Dia) e DJ Batata, que comandam a animação durante todo o percurso. O evento contou ainda com trio elétrico flutuante, garantindo a melhor experiência carnavalesca em pleno oceano.
Saiba mais sobre o evento
Promovido pela Prefeitura de Mangaratiba, o Carnamar já se consolidou como uma das maiores manifestações culturais e turísticas da região, atraindo participantes de diversos municípios e estados. A programação inclui desfile marítimo, disputa de alegorias, premiações, animação a bordo e shows ao vivo, criando um espetáculo único sobre as águas da Costa Verde.
Em 2025, o Carnamar reuniu mais de 300 embarcações, consolidando o evento como referência regional em folia náutica, além de movimentar fortemente o turismo, o comércio e a rede de serviços do município. Para 2026, a expectativa é de um público ainda maior.
Carnamar sucesso de público na abertura oficial do carnaval de Mangaratiba
Muita alegria, irreverência, homenagem e música marcaram o sábado na cidade da costa verde
Prefeitura executa obras de contenção no Morro do Moraes
A localidade foi atingida pelas fortes chuvas
Prefeitura de Mangaratiba entrega kit escolar para alunos da rede
Entre os itens, mochila, uniformes personalizados e materiais de uso pessoal
Chiclete com Banana embala o pré-carnaval de Mangaratiba
Neste domingo, 1º, na Praia do Saco na estreia do MangaraFolia
Cais de Itacuruçá ganha obras de modernização
E vai oferecer aos turistas e moradores segurança, conforto e acessibilidade
Mangaratiba realiza operação conjunta para acolhimento de pessoas em situação de rua
A ação teve início no distrito de Muriqui com abordagem, atendimento e em alguns casos encaminhamento às famílias
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.