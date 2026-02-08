Perdidos na Selva - Divulgação

Publicado 08/02/2026 12:42 | Atualizado 08/02/2026 12:44

Mangaratiba- Nem mesmo a ameaça de temporal para região da costa verde, nesse final de semana, desanimou os foliões em Mangaratiba. O Carnamar foi um sucesso de público. A criatividade deu um brilho ao evento realizado nesse sábado(7) em pleno alto mar. A realização é da Prefeitura local, e o evento reforça o compromisso com a valorização cultural, o fortalecimento do turismo e o fomento da economia local. A chuva caiu após o vento.

Carnamar em Mangaratiba Divulgação

O prefeito Luiz Cláudio estava no meio da multidão e fez uma homenagem ao ex- secretário Roberto Monsores morto em um trágico acidente na Rio-Santos, no final do ano passado. A faixa trazia a foto e a frase: "Em memória ao eterno fifieiro".

É carnaval em Mangaratiba Divulgação

A concentração foi às 9h, abrindo oficialmente o Carnaval do município, transformando o mar da cidade em um grande circuito de folia. De perdidos na selva, aos personagens da Disney, terceira idade e muita fantasia, foram os destaques da evento. A irreverência não faltou no meio dos foliões que embalados ao ritmo de carnaval agitaram o mar de Itacuruçá. A presença do Corpo de Bombeiros, da Capitania dos Portos, e prefeitura, trouxe segurança aos milhares de foliões presentes ao evento.

Criatividade na abertura do carnaval da cidade Divulgação

O roteiro tradicional foi mantido, saindo da Praia Grande, na Ilha de Itacuruçá, e deslocamento pelas ilhas e praias da região, reunindo centenas de embarcações ornamentadas que competiram nas categorias de animação e alegoria, com premiação de R$ 7 mil para os destaques da grande festa da folia.



Entre as atrações musicais os foliões foram embalados ao som do Grupo Baianeiros - com show ao vivo, trazendo todo o axé da Bahia no mar de Mangaratiba -, além dos DJs Bacalhau (FM O Dia) e DJ Batata, que comandam a animação durante todo o percurso. O evento contou ainda com trio elétrico flutuante, garantindo a melhor experiência carnavalesca em pleno oceano.



Saiba mais sobre o evento





Promovido pela Prefeitura de Mangaratiba, o Carnamar já se consolidou como uma das maiores manifestações culturais e turísticas da região, atraindo participantes de diversos municípios e estados. A programação inclui desfile marítimo, disputa de alegorias, premiações, animação a bordo e shows ao vivo, criando um espetáculo único sobre as águas da Costa Verde.





Em 2025, o Carnamar reuniu mais de 300 embarcações, consolidando o evento como referência regional em folia náutica, além de movimentar fortemente o turismo, o comércio e a rede de serviços do município. Para 2026, a expectativa é de um público ainda maior.



