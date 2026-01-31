Cais de embarque e desembarque de Itacuruçá - Divulgação/PMM

Publicado 31/01/2026 23:39

Mangaratiba- A Prefeitura de Mangaratiba acaba de entregar a obra de modernização estrutural do Cais de Itacuruçá, um dos principais pontos de embarque e desembarque náutico do município. As intervenções garantem mais segurança, acessibilidade e conforto aos moradores, turistas e trabalhadores que utilizam diariamente o espaço.

Entre as melhorias realizadas já concluídas estão: a pintura completa do piso da área externa e da estrutura, concretagem do piso da área de embarque, instalação de coberturas externas e a implantação de novos pontos de iluminação no local de embarque.

A obra também contemplou a reforma dos banheiros, a reconstrução de duas escadas que estavam danificadas e a instalação de novas placas de sinalização, reforçando a organização e a segurança do espaço.

Nas próximas semanas as equipes irão finalizar a instalação de iluminação externa e incluir novas sinalizações no cais, trazendo mais segurança na utilização no período da noite.

Para a prefeitura a conclusão da obra vai oferece uma estrutura mais moderna, funcional e segura, contribuindo para a mobilidade e o fortalecimento do turismo na região.