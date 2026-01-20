Rio-Santos altura da Praia do Saco - Divulgação

Publicado 20/01/2026 13:49 | Atualizado 20/01/2026 16:03

Mangaratiba - O temporal que caiu ontem no final da tarde sem trégua durante a noite e madrugada, com rajadas de vento de mais de 70 km/h, em toda região da costa verde, atingiu Mangaratiba. Na Rio-Santos motoristas retornavam na altura da Praia do Saco, por conta dos bolsões d'água na pista sentido capital. Outro ponto registrado com acúmulo de água foi na altura do Sahy.

Mangaratiba Divulgação

No local, Vale do Sahy, um veículo pegou fogo, atrapalhando ainda mais o fluxo de veículos.

Em um vídeo que circula em redes sociais, mostra um caminhão da CCR transportando uma árvore que teria caído no trecho da Rio-Santos na altura de Conceição de Jacareí.

Árvore retirada da Rio-Santos pela CCR, próximo a Conceição de Jacareí Divulgação

Voltou a chover com menos intensidade em toda a região da costa verde. Defesa Civil continua em alerta. Em caso de emergência 199 ou Corpo de Bombeiros 193. A Marinha do Brasil continua com alerta para ressaca no mar.