Carnamar dia sete de fevereiro em MangaratibaDivulgação/PMM

Publicado 13/01/2026 21:34

Mangaratiba - Mangaratiba se prepara para receber mais uma edição do Carnamar, considerado o maior evento náutico de carnaval da Costa Verde. Marcado para o dia 7 de fevereiro, em Itacuruçá, a partir das 9h, o Carnamar 2026 abrirá oficialmente o Carnaval do município e promete transformar o mar da cidade em um grande circuito de folia, reunindo centenas de embarcações, turistas, moradores e foliões. A realização é da Prefeitura de Mangaratiba, e o evento reforça o compromisso com a valorização cultural, o fortalecimento do turismo e o fomento da economia local.

Entre as atrações confirmadas estão o Grupo Baianeiros - que fará um show ao vivo com todo o axé da Bahia no mar de Mangaratiba -, além dos DJs Bacalhau (FM O Dia) e DJ Batata, que comandam a animação durante todo o percurso. O evento contará ainda com trio elétrico flutuante, garantindo a melhor experiência carnavalesca em pleno oceano.

O roteiro tradicional será mantido, com concentração na Praia Grande, na Ilha de Itacuruçá, e deslocamento pelas ilhas e praias da região, reunindo centenas de embarcações ornamentadas que competem nas categorias de animação e alegoria, com premiação para os destaques da festa.



Saiba mais sobre o evento



Promovido pela Prefeitura de Mangaratiba, o Carnamar já se consolidou como uma das maiores manifestações culturais e turísticas da região, atraindo participantes de diversos municípios e estados. A programação inclui desfile marítimo, disputa de alegorias, premiações, animação a bordo e shows ao vivo, criando um espetáculo único sobre as águas da Costa Verde.

Em 2025, o Carnamar reuniu mais de 300 embarcações, consolidando o evento como referência regional em folia náutica, além de movimentar fortemente o turismo, o comércio e a rede de serviços do município. Para 2026, a expectativa é de um público ainda maior.