Promovido pela Prefeitura de Mangaratiba, o Carnamar já se consolidou como uma das maiores manifestações culturais e turísticas da região, atraindo participantes de diversos municípios e estados. A programação inclui desfile marítimo, disputa de alegorias, premiações, animação a bordo e shows ao vivo, criando um espetáculo único sobre as águas da Costa Verde.
Carnamar 2026 promete a maior folia náutica da Costa Verde em Mangaratiba
Evento abre oficialmente o Carnaval do município e reúne centenas de embarcações com música, premiações e disputa de alegorias
Mangaratiba com acesso ao centro fechado nesta quinta-feira
Pela Rua Arthur Pires, Praia do Saco nos dois sentidos
Retorno pra casa com chuva e trânsito pesado na Rio-Santos
O gargalo maior está sendo registrado em Itacuruçá, Mangaratiba desde o início da tarde
Polícia investiga a morte de uma mulher deixada por populares em frente ao Samu em Mangaratiba
No corpo tinha perfurações de arma de fogo. Há indícios de feminicídio. O companheiro principal suspeito desapareceu
Acidente na Rio-Santos mata ex-secretário de Turismo e Eventos de Mangaratiba
Na tarde desta sexta-feira, na altura da Praia do Saco, em Mangaratiba. Foram dois acidentes, em um deles estava Roberto Carlos de Assis Monsores
Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca apresenta concerto gratuito Natal Luz em Mangaratiba
No dia 12 de dezembro na Praça Robert Olympio Simões
