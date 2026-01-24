Motoristas de carro de passeio arriscam a vida passando por debaixo da árvore atravessada na rodoviaDivulgação/Reprodução rede social
Mangaratiba: chuva provoca queda de árvore na Rio-Santos
Interditando as pistas e motoristas se arriscam passando por debaixo do arbusto
Motoristas enfrentam bolsões d'água na Rio-Santos em Mangaratiba
Durante o temporal que caiu ontem (19) na região. A terça-feira (20) amanheceu com tempo nublado e neste momento chove com menos intensidade e registra queda na temperatura em toda região
Carnamar 2026 promete a maior folia náutica da Costa Verde em Mangaratiba
Evento abre oficialmente o Carnaval do município e reúne centenas de embarcações com música, premiações e disputa de alegorias
Mangaratiba com acesso ao centro fechado nesta quinta-feira
Pela Rua Arthur Pires, Praia do Saco nos dois sentidos
Retorno pra casa com chuva e trânsito pesado na Rio-Santos
O gargalo maior está sendo registrado em Itacuruçá, Mangaratiba desde o início da tarde
Polícia investiga a morte de uma mulher deixada por populares em frente ao Samu em Mangaratiba
No corpo tinha perfurações de arma de fogo. Há indícios de feminicídio. O companheiro principal suspeito desapareceu
