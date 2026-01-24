Motoristas de carro de passeio arriscam a vida passando por debaixo da árvore atravessada na rodovia - Divulgação/Reprodução rede social

Publicado 24/01/2026 23:56 | Atualizado 24/01/2026 23:59

Mangaratiba - Uma árvore de grande porte caiu na rodovia Rio-Santos, na noite deste sábado (24), depois do temporal que caiu na cidade. O arbusto atravessou a pista interditando o trânsito, porém alguns motoristas se arriscam passando por debaixo da árvore.

O incidente foi por volta das 23h na altura de Itacurubitiba, próximo ao Porto Real. CCR foi acionada e está no local, para desobstruir a pista. As duas vias sentido Rio/São Paulo estão bloqueadas.

Desde o início da semana ( 19), a frente fria que chegou no Estado, tem provocado fortes chuvas nas cidades do sul fluminense, principalmente na costa verde. Hoje (24), pela manhã, o tempo ficou nublado e a chuva deu uma trégua, voltando a cair moderada à tarde e com intensidade no início da noite (20h).

Rua da Petrobrás alagada Divulgação/Reprodução rede social

Em Conceição de Jacareí um vídeo que circula na rede social, mostra rua sendo inundada pela água, atingindo a ponte. Por conta da força da água, que formou até correnteza, motoristas evitam o local. Autoridades do município acompanham as ocorrências e alertam motoristas e pedestres que redobrem a atenção e evitem a travessia, até que a situação seja normalizada.



