Prefeitura com apoio da guarda municipal na abordagem às pessoas em vulnerabilidade social - Divulgação/PMM

Publicado 31/01/2026 23:19

A Prefeitura de Mangaratiba deu início a uma operação conjunta voltada ao acolhimento de pessoas em situação de rua. A ação, que reforça o compromisso do município com a promoção da dignidade humana, do cuidado social e da inclusão cidadã, começou pelo distrito de Muriqui, nessa quarta-feira (28) e integra as estratégias de fortalecimento das políticas públicas de assistência social. A operação é realizada de forma integrada pela Secretaria de Assistência Social, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em parceria com a Guarda Municipal. Como resultado da primeira etapa do trabalho, duas pessoas em situação de vulnerabilidade social foram acolhidas e encaminhadas para suas respectivas residências, com acompanhamento técnico adequado. Ao longo dos próximos dias, a iniciativa será estendida a outros pontos da cidade, com a realização de ações contínuas que incluem busca ativa por familiares, orientação social e encaminhamento para projetos e serviços socioassistenciais. O objetivo é garantir proteção social, promover a reinserção social e assegurar o atendimento humanizado às pessoas em situação de rua.

