Prefeito Luiz Cláudio mostrando o kit escolar dos alunos da rede públicaDivulgação/Reprodução rede social
A entrega terá início nas primeiras semanas de aula e acontecerá de forma gradativa, até que todos os estudantes sejam atendidos.
Kit Escolar
Kit Higiene
Uniformes Escolares
Prefeitura de Mangaratiba entrega kit escolar para alunos da rede
Entre os itens, mochila, uniformes personalizados e materiais de uso pessoal
