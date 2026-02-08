Prefeito Luiz Cláudio mostrando o kit escolar dos alunos da rede públicaDivulgação/Reprodução rede social

Mais artigos de O Dia
O Dia
Mangaratiba - Os alunos da rede municipal de ensino receberão, gratuitamente e de forma gradativa, o kit escolar da prefeitura de Mangaratiba, neste ano. São uniformes novos, kits escolares completos e kits de higiene, que segundo o prefeito Luiz Cláudio, vão garantir mais dignidade, cuidado e apoio ao aprendizado neste início do ano letivo.

A entrega terá início nas primeiras semanas de aula e acontecerá de forma gradativa, até que todos os estudantes sejam atendidos.

Kit Escolar
Mochila, estojo personalizado, caderno de desenho, lápis de cor, canetas, canetinhas, lápis preto, borracha, régua, tesoura escolar e cola branca, entre outros.

Kit Higiene
Necessaire, squeeze, toalha de rosto, sabonete líquido, escova dental e creme dental.

Uniformes Escolares
Camisa com manga, regata, bermuda e short saia.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.