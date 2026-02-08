Prefeito Luiz Cláudio mostrando o kit escolar dos alunos da rede pública - Divulgação/Reprodução rede social

Publicado 08/02/2026 10:50 | Atualizado 08/02/2026 10:51

Mangaratiba - Os alunos da rede municipal de ensino receberão, gratuitamente e de forma gradativa, o kit escolar da prefeitura de Mangaratiba, neste ano. São uniformes novos, kits escolares completos e kits de higiene, que segundo o prefeito Luiz Cláudio, vão garantir mais dignidade, cuidado e apoio ao aprendizado neste início do ano letivo.



A entrega terá início nas primeiras semanas de aula e acontecerá de forma gradativa, até que todos os estudantes sejam atendidos.



Kit Escolar

Mochila, estojo personalizado, caderno de desenho, lápis de cor, canetas, canetinhas, lápis preto, borracha, régua, tesoura escolar e cola branca, entre outros.



Kit Higiene

Necessaire, squeeze, toalha de rosto, sabonete líquido, escova dental e creme dental.



Uniformes Escolares

Camisa com manga, regata, bermuda e short saia.