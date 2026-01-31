Chiclete com Banana se apresenta neste domingo no MangaraFoliaDivulgação/reprodução rede social
A banda Chiclete com Banana é a atração principal da estreia do MangaraFolia e promete transformar a orla num circuito inspirado na folia de Salvador.
A programação tem início às 13h, com DJ animando o público e aquecendo os foliões. Às 15h, o megatrio elétrico entra no circuito com o Chiclete com Banana, levando sucessos que marcaram gerações e muita energia para moradores e visitantes da cidade.
A prefeitura também organizou um esquema especial de transporte, com linhas municipais operadas por vans, funcionando em horários ampliados e rotas exclusivas para facilitar o deslocamento do público, até o local do evento.
