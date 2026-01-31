Chiclete com Banana se apresenta neste domingo no MangaraFolia - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 31/01/2026 23:45 | Atualizado 31/01/2026 23:48

Mangaratiba - Um megatrio comandado pela banda Chiclete com Banana abre o pré-carnaval em Mangaratiba, com muito axé, neste domingo, 1º, na Praia do Saco, na estreia do MangaraFolia. Com abadás gratuitos e um esquema especial de segurança e transporte vão garantir o acesso dos foliões ao carnaval de rua da cidade.



A banda Chiclete com Banana é a atração principal da estreia do MangaraFolia e promete transformar a orla num circuito inspirado na folia de Salvador.



A programação tem início às 13h, com DJ animando o público e aquecendo os foliões. Às 15h, o megatrio elétrico entra no circuito com o Chiclete com Banana, levando sucessos que marcaram gerações e muita energia para moradores e visitantes da cidade.



A partir das 13h, haverá distribuição gratuita de abadás para quem chegar cedo. O acessório é limitado. O evento contará com reforço da Polícia Militar, Guarda Municipal e equipes de apoio, além de monitoramento por câmeras ao longo de todo o circuito. A orla da Praia do Saco ficará interditada para veículos da 0h deste sábado até às 21h de domingo, incluindo a Avenida José da Costa e os acessos à área, para garantir a montagem da estrutura e a segurança do público.



A prefeitura também organizou um esquema especial de transporte, com linhas municipais operadas por vans, funcionando em horários ampliados e rotas exclusivas para facilitar o deslocamento do público, até o local do evento.