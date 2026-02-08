Intervenção no Morro do Moraes para construção de um muro de contençãoDivulgação/PMM
Prefeitura executa obras de contenção no Morro do Moraes
A localidade foi atingida pelas fortes chuvas
Prefeitura de Mangaratiba entrega kit escolar para alunos da rede
Entre os itens, mochila, uniformes personalizados e materiais de uso pessoal
Chiclete com Banana embala o pré-carnaval de Mangaratiba
Neste domingo, 1º, na Praia do Saco na estreia do MangaraFolia
Cais de Itacuruçá ganha obras de modernização
E vai oferecer aos turistas e moradores segurança, conforto e acessibilidade
Mangaratiba realiza operação conjunta para acolhimento de pessoas em situação de rua
A ação teve início no distrito de Muriqui com abordagem, atendimento e em alguns casos encaminhamento às famílias
Mangaratiba: chuva provoca queda de árvore na Rio-Santos
Interditando as pistas e motoristas se arriscam passando por debaixo do arbusto
