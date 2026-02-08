Intervenção no Morro do Moraes para construção de um muro de contenção - Divulgação/PMM

Publicado 08/02/2026 11:04

Mangaratiba- A Prefeitura de Mangaratiba acaba de dar início às obras de recuperação e contenção na Rua Fidelis da Silva Leite, no Morro do Moraes, localizado no Primeiro Distrito. O local havia sido severamente impactado por chuvas intensas, que provocaram erosão do solo e culminaram na queda de um muro contenção, gerando riscos e preocupação para os moradores da localidade.

A intervenção terá três fases principais. A primeira etapa consiste na instalação de novas manilhas e no desvio do fluxo de água da chuva, com o objetivo de mitigar a grande quantidade de água que escoava diretamente contra o ponto onde ocorreu o desabamento do muro.

Na sequência, será realizado um estudo de solo detalhado. Junto a esse estudo, será feita a compactação do terreno, etapa fundamental para garantir que o solo tenha estabilidade e capacidade de sustentação adequadas.

Por fim, será construído um novo muro de contenção, desta vez com um sistema de drenagem eficiente. A drenagem é indispensável, pois mesmo com a mitigação do fluxo de água, a infiltração no solo é inevitável. Sem esse sistema, o acúmulo de água aumenta o peso da terra e pode provocar novos deslizamentos.

As obras também, segundo a prefeitura, têm como objetivo corrigir problemas estruturais que foram cometidos na época de construção do muro e garantir mais segurança para os moradores do Morro do Moraes.