Blocos de rua vão embalar o carnaval de MangaratibaDivulgação/PMM

Publicado 10/02/2026 11:03

Mangaratiba- A Prefeitura de Mangaratiba acaba de divulgar oficialmente a programação do Carnaval 2026. A festa começa na sexta-feira, dia (13), com o início dos desfiles de blocos, e segue até o dia (17), movimentando diferentes pontos da cidade com atrações para moradores e turistas.

Ao todo, serão oito palcos espalhados pelo município, mais de 30 shows ao vivo, DJs, atrações infantis e dezenas de blocos tradicionais nos distritos, reforçando o calendário cultural e impulsionando o turismo e a economia local.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DOS BLOCOS:

PRAIA BRAVA

15/02

* Bloco do General – 14h



PRAIA GRANDE

15/02

* Lá Vem o Trem – 19h

16/02

* Bloco do Zygnal – 16h

IBICUÍ

14/02

* Tamo Rico – 17h

15/02

* Amigos de Ibicuí – 15h

16/02

* Unidos de Ibicuí – 15h30

ITACURUÇÁ

13/02

* Mama na Teta – 17h

14/02

* Tá Ardendo Assopra – 16h

* Me Agarra – 19h

15/02

* Pinto no Lixo – 16h

* Baba na Gola – 18h

16/02

* Liga da Cachaça – 16h

MURIQUI

14/02

* Espalha Que É Fofoca – 16h

15/02

* Vai Tomar no Fusca – 14h

* Bora Bora Muriqui – 16h

* Inimigos do Fim – 17h

16/02

* Bota a Boca Quem Quiser – 15h30

CENTRO

14/02

* Coreto Alternativo – 17h

15/02

* Homens da Caverna – 17h

16/02

* Bloco da Banana – 16h

17/02

* Bloco do Bacalhau – 18h30

PRAIA DO SACO

14/02

* Bloco PSGelo – 14h

15/02

* Ala Garça e Gigantes da Costa Verde – 15h

16/02

* Turma da Cachaça – 16h

17/02

* Baila Comigo – 16h

* Gigantes da Costa Verde – 18h

CONCEIÇÃO DE JACAREÍ

14/02

* Tadalafila Oficial – não sai (local fechado)

15/02

* Calma Que Vai Sair – 14h

* Bloquinho das Crianças Pitbull – 15h

16/02

* Eu Bebo Sim – 16h

* Bloco dos Pitbull – 18h

17/02

* Fenianos de Jacareí – 17h

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DOS PALCOS:

MURIQUI – Praça João Bondim (Horário: 18h às 01h – DJ todos os dias)

* 14/02 – Fanfarra Show + Souglo

* 15/02 – Amor Vem Sambar

* 16/02 – Henry Fabiano

* 17/02 – Alyny Mello

ITACURUÇÁ – Rua Coronel Moreira da Silva, 760 (Horário: 18h às 01h – DJ todos os dias)

* 14/02 – Amor Vem Sambar

* 15/02 – Maldonado

* 16/02 – Du Batuks

* 17/02 – Fanfarra Show + Henry Fabiano

PRAIA DO SACO – Av. Rio de Janeiro, em frente ao CIEP 294 (Horário: 18h às 01h – DJ todos os dias)

* 14/02 – Maldonado

* 15/02 – Du Batuks

* 16/02 – Alyny Mello

* 17/02 – Naissin Paixão

CENTRO – Largo Sebastião Queiroz de Almeida (Horário: 18h às 01h – DJ todos os dias)

* 14/02 – Naissin Paixão

* 15/02 – Fanfarra Show + Douglas Venas

* 16/02 – Alexandre Santana

* 17/02 – Sambae

CONCEIÇÃO DE JACAREÍ – Orla (Horário: 18h às 01h – DJ todos os dias)

* 14/02 – Só Por Acaso

* 15/02 – Sambae

* 16/02 – Fanfarra Show + Iago Silva

* 17/02 – Douglas Venas

PRAIA GRANDE – Rua Helena G. Miranda (Horário: 18h às 01h – DJ todos os dias).