Mangaratiba- A Prefeitura de Mangaratiba acaba de divulgar oficialmente a programação do Carnaval 2026. A festa começa na sexta-feira, dia (13), com o início dos desfiles de blocos, e segue até o dia (17), movimentando diferentes pontos da cidade com atrações para moradores e turistas.
Ao todo, serão oito palcos espalhados pelo município, mais de 30 shows ao vivo, DJs, atrações infantis e dezenas de blocos tradicionais nos distritos, reforçando o calendário cultural e impulsionando o turismo e a economia local.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DOS BLOCOS:
PRAIA BRAVA
15/02
* Bloco do General – 14h
PRAIA GRANDE
15/02
* Lá Vem o Trem – 19h
16/02
* Bloco do Zygnal – 16h
IBICUÍ
14/02
* Tamo Rico – 17h
15/02
* Amigos de Ibicuí – 15h
16/02
* Unidos de Ibicuí – 15h30
ITACURUÇÁ
13/02
* Mama na Teta – 17h
14/02
* Tá Ardendo Assopra – 16h
* Me Agarra – 19h
15/02
* Pinto no Lixo – 16h
* Baba na Gola – 18h
16/02
* Liga da Cachaça – 16h
MURIQUI
14/02
* Espalha Que É Fofoca – 16h
15/02
* Vai Tomar no Fusca – 14h
* Bora Bora Muriqui – 16h
* Inimigos do Fim – 17h
16/02
* Bota a Boca Quem Quiser – 15h30
CENTRO
14/02
* Coreto Alternativo – 17h
15/02
* Homens da Caverna – 17h
16/02
* Bloco da Banana – 16h
17/02
* Bloco do Bacalhau – 18h30
PRAIA DO SACO
14/02
* Bloco PSGelo – 14h
15/02
* Ala Garça e Gigantes da Costa Verde – 15h
16/02
* Turma da Cachaça – 16h
17/02
* Baila Comigo – 16h
* Gigantes da Costa Verde – 18h
CONCEIÇÃO DE JACAREÍ
14/02
* Tadalafila Oficial – não sai (local fechado)
15/02
* Calma Que Vai Sair – 14h
* Bloquinho das Crianças Pitbull – 15h
16/02
* Eu Bebo Sim – 16h
* Bloco dos Pitbull – 18h
17/02
* Fenianos de Jacareí – 17h
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DOS PALCOS:
MURIQUI – Praça João Bondim (Horário: 18h às 01h – DJ todos os dias)
* 14/02 – Fanfarra Show + Souglo
* 15/02 – Amor Vem Sambar
* 16/02 – Henry Fabiano
* 17/02 – Alyny Mello
ITACURUÇÁ – Rua Coronel Moreira da Silva, 760 (Horário: 18h às 01h – DJ todos os dias)
* 14/02 – Amor Vem Sambar
* 15/02 – Maldonado
* 16/02 – Du Batuks
* 17/02 – Fanfarra Show + Henry Fabiano
PRAIA DO SACO – Av. Rio de Janeiro, em frente ao CIEP 294 (Horário: 18h às 01h – DJ todos os dias)
* 14/02 – Maldonado
* 15/02 – Du Batuks
* 16/02 – Alyny Mello
* 17/02 – Naissin Paixão
CENTRO – Largo Sebastião Queiroz de Almeida (Horário: 18h às 01h – DJ todos os dias)
* 14/02 – Naissin Paixão
* 15/02 – Fanfarra Show + Douglas Venas
* 16/02 – Alexandre Santana
* 17/02 – Sambae
CONCEIÇÃO DE JACAREÍ – Orla (Horário: 18h às 01h – DJ todos os dias)
* 14/02 – Só Por Acaso
* 15/02 – Sambae
* 16/02 – Fanfarra Show + Iago Silva
* 17/02 – Douglas Venas
PRAIA GRANDE – Rua Helena G. Miranda (Horário: 18h às 01h – DJ todos os dias).
