Esquema de atendimento na Saúde começou sexta-feira e prossegue até terça-feiraRedação

Publicado 15/02/2026 21:38

Mangaratiba- A Prefeitura de Mangaratiba, por meio da Secretaria de Saúde, montou um esquema especial de atendimento para o período de Carnaval. Todas as unidades de emergência 24 horas do município, além do Hospital Municipal Victor de Souza Breves, estão com equipes redobradas para atender moradores e visitantes durante os dias de folia.

O planejamento prevê o reforço de profissionais de saúde, ampliação de insumos e fortalecimento do suporte de ambulâncias, com atuação intensificada do SAMU em todo o município. A medida tem como objetivo garantir agilidade, eficiência e segurança nos atendimentos, considerando o aumento significativo da população na cidade durante o Carnaval.

O Prefeito Luiz Claudio Ribeiro destacou a importância da ação.

-O Carnaval é um momento de alegria para todos, mas também exige responsabilidade e cuidado. Por isso, estamos reforçando nossas unidades de saúde, o hospital e o SAMU para garantir que moradores e visitantes tenham atendimento rápido e eficiente sempre que precisarem. Nosso compromisso é oferecer uma festa segura, organizada e com todos os serviços essenciais funcionando plenamente para a população- declarou.

A ação integra o planejamento conjunto das secretarias municipais, que vêm unindo forças para alinhar estratégias de ordenamento, logística e manutenção dos serviços essenciais ao longo do período festivo.