Barracas e comidas foram apreendidasDivulgação/PMM

Publicado 15/02/2026 21:50

Mangaratiba - A Prefeitura de Mangaratiba realizou nesse final de semana (14) mais uma ação da Operação Verão com foco no ordenamento das áreas públicas do município. Durante a fiscalização, três acampamentos irregulares foram desmobilizados, sendo dois na Praia de Conceição de Jacareí e um na Praia de Itacurubitiba.

Na ação, as equipes apreenderam 34 barracas, além de churrasqueiras, panelas, equipamentos diversos e mantimentos. A operação foi motivada por denúncias de moradores e contou com a atuação de dezenas de agentes de diferentes setores da administração municipal.

De acordo com a legislação municipal, é proibido acampar, montar barracas ou tendas, bem como realizar churrascos em praias e demais áreas públicas da cidade. O descumprimento das normas pode resultar em multa e apreensão de materiais.

A Operação Verão tem caráter permanente e seguirá reforçada durante o período de Carnaval, com apoio das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal.