Conscientização para um carnaval seguroDivulgação/PMM
Equipes de diversas secretarias municipais estiveram nas ruas recepcionando moradores, turistas e veranistas, oferecendo informações sobre convivência em espaços públicos, organização urbana e respeito às normas municipais. A mobilização ocorreu em pontos estratégicos da cidade e nos principais acessos aos distritos.
Durante a mobilização equipes distribuíram materiais informativos e orientaram sobre prevenção em saúde, com entrega de preservativos e esclarecimentos sobre métodos de prevenção ao HIV, como PrEP e PEP.
A ação buscou sensibilizar moradores e visitantes sobre a importância de um carnaval livre de discriminação e violência, reforçando valores de cidadania e convivência respeitosa nos espaços públicos.
Com foco na informação, responsabilidade e acolhimento, o “Carnaval Consciente” seguirá ativo até o encerramento do Carnaval, buscando estimular atitudes de respeito à cidade e às pessoas, além de contribuir para um ambiente mais seguro e organizado para todos.
