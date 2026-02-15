Conscientização para um carnaval seguro - Divulgação/PMM

Conscientização para um carnaval seguroDivulgação/PMM

Publicado 15/02/2026 22:07

Mangaratiba- A Prefeitura de Mangaratiba, por meio da Secretaria de Juventude e da Subsecretaria Municipal de Direitos Humanos, realizou a ação “Carnaval sem Preconceito”, no distrito de Muriqui. A iniciativa teve como objetivo promover a conscientização da população sobre respeito, inclusão e garantia de direitos durante o período carnavalesco.

nas entradas dos distritos antes mesmo do início dos desfiles de blocos e shows no município. A iniciativa marca o começo das atividades de orientação ao público e integra o planejamento especial para o período festivo.



Equipes de diversas secretarias municipais estiveram nas ruas recepcionando moradores, turistas e veranistas, oferecendo informações sobre convivência em espaços públicos, organização urbana e respeito às normas municipais. A mobilização ocorreu em pontos estratégicos da cidade e nos principais acessos aos distritos.



Durante a mobilização equipes distribuíram materiais informativos e orientaram sobre prevenção em saúde, com entrega de preservativos e esclarecimentos sobre métodos de prevenção ao HIV, como PrEP e PEP.



A ação buscou sensibilizar moradores e visitantes sobre a importância de um carnaval livre de discriminação e violência, reforçando valores de cidadania e convivência respeitosa nos espaços públicos.

Segurança e organização do espaço

Outra ação da prefeitura é com relação a organização e utilização dos espaços públicos, neste período. Um conjunto de medidas educativas estão sendo colocadas em prática pela administração municipal em parceria com a Operação Verão, reforçando a importância da conscientização e do uso responsável dos espaços públicos durante os dias de folia.



Com foco na informação, responsabilidade e acolhimento, o “Carnaval Consciente” seguirá ativo até o encerramento do Carnaval, buscando estimular atitudes de respeito à cidade e às pessoas, além de contribuir para um ambiente mais seguro e organizado para todos.