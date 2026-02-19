As vagas são limitadasDivulgação/Projeto
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no CIEP 294 – Candido Jorge Capixaba, Praia do Saco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h, de acordo com a disponibilidade de vagas. Podem participar crianças de 6 a 12 anos, desde que estejam comprovadamente matriculadas na rede pública ou privada de ensino.
“O projeto Container do Esporte para Mangaratiba reforça o compromisso do Instituto Motiva e da RioSP com o desenvolvimento social nos territórios onde atuamos. Ao apoiar essa iniciativa via Lei de Incentivo ao Esporte, ampliamos o acesso de crianças e adolescentes a atividades esportivas de qualidade, fortalecendo vínculos comunitários e criando oportunidades reais de crescimento”, destaca Camila Bellenzani, especialista de Responsabilidade Social na Motiva Rodovias.
“O projeto vai além das atividades esportivas, pois busca promover um desenvolvimento integral dos participantes. Ele inclui ações de cidadania, que incentivam a participação ativa na sociedade e a construção de uma comunidade mais justa e solidária. Além disso, a sustentabilidade é um pilar fundamental, com iniciativas que visam conscientizar sobre a importância da preservação ambiental e o uso responsável dos recursos naturais. As dinâmicas transversais são outra parte essencial do projeto, pois permitem a integração de diferentes áreas do conhecimento e habilidades, promovendo um aprendizado mais abrangente e significativo. Isso não só enriquece a experiência dos participantes, mas também os prepara para enfrentar desafios diversos na vida cotidiana. Assim, o projeto se torna uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal e social, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados", afirmou Leny Figueiredo, Presidente do IDEC. O Container do Esporte já passou por mais de 10 cidades brasileiras em 2025.
Aulas de sustentabilidade
O Container serve como apoio para as aulas oferecidas aos alunos e conta com soluções sustentáveis, como a utilização de energia eólica para parte de seu funcionamento. Durante todo o desenvolvimento do projeto, os beneficiários participam de atividades físicas adaptadas às suas faixas etárias, com materiais e equipamentos adequados, garantindo uma aprendizagem mais eficiente e agradável. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino e vespertino, com duração de 50 minutos cada.
Além das atividades esportivas, o projeto também promove ações socioambientais, incluindo a promoção da igualdade racial e o enfrentamento ao racismo, o respeito às comunidades tradicionais e povos indígenas, e a conscientização sobre reciclagem e sustentabilidade, por meio de rodas de conversa, discussões e explanações durante as aulas.
Inscrições abertas
Local: CIEP 294 - Candido Jorge Capixaba
Endereço: Avenida José Antônio da Costa, S/N, Praia do Saco, Mangaratiba, RJ
Contatos: Shirley Duarte (21) 98751-4263
Sobre o Instituto Motiva
