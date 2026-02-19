As vagas são limitadas - Divulgação/Projeto

Publicado 19/02/2026 22:33 | Atualizado 19/02/2026 22:34

Mangaratiba - O projeto Container do Esporte retorna à Mangaratiba e vai oferecer 240 vagas para aulas gratuitas de vôlei, handebol, tênis, badminton e atletismo para crianças de 6 a 16 anos. As atividades serão iniciadas em 9 de março. O projeto tem a iniciativa do Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), com apoio do Instituto Motiva/RioSP, via Lei de Incentivo ao Esporte, da Prefeitura e do Governo do Estado.



As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no CIEP 294 – Candido Jorge Capixaba, Praia do Saco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h, de acordo com a disponibilidade de vagas. Podem participar crianças de 6 a 12 anos, desde que estejam comprovadamente matriculadas na rede pública ou privada de ensino.



“O projeto Container do Esporte para Mangaratiba reforça o compromisso do Instituto Motiva e da RioSP com o desenvolvimento social nos territórios onde atuamos. Ao apoiar essa iniciativa via Lei de Incentivo ao Esporte, ampliamos o acesso de crianças e adolescentes a atividades esportivas de qualidade, fortalecendo vínculos comunitários e criando oportunidades reais de crescimento”, destaca Camila Bellenzani, especialista de Responsabilidade Social na Motiva Rodovias.



“O projeto vai além das atividades esportivas, pois busca promover um desenvolvimento integral dos participantes. Ele inclui ações de cidadania, que incentivam a participação ativa na sociedade e a construção de uma comunidade mais justa e solidária. Além disso, a sustentabilidade é um pilar fundamental, com iniciativas que visam conscientizar sobre a importância da preservação ambiental e o uso responsável dos recursos naturais. As dinâmicas transversais são outra parte essencial do projeto, pois permitem a integração de diferentes áreas do conhecimento e habilidades, promovendo um aprendizado mais abrangente e significativo. Isso não só enriquece a experiência dos participantes, mas também os prepara para enfrentar desafios diversos na vida cotidiana. Assim, o projeto se torna uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal e social, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados", afirmou Leny Figueiredo, Presidente do IDEC. O Container do Esporte já passou por mais de 10 cidades brasileiras em 2025.



Aulas de sustentabilidade



O Container serve como apoio para as aulas oferecidas aos alunos e conta com soluções sustentáveis, como a utilização de energia eólica para parte de seu funcionamento. Durante todo o desenvolvimento do projeto, os beneficiários participam de atividades físicas adaptadas às suas faixas etárias, com materiais e equipamentos adequados, garantindo uma aprendizagem mais eficiente e agradável. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino e vespertino, com duração de 50 minutos cada.



Além das atividades esportivas, o projeto também promove ações socioambientais, incluindo a promoção da igualdade racial e o enfrentamento ao racismo, o respeito às comunidades tradicionais e povos indígenas, e a conscientização sobre reciclagem e sustentabilidade, por meio de rodas de conversa, discussões e explanações durante as aulas.





Inscrições abertas

Horário: das 8h às 11h e das 14h às 17h

Local: CIEP 294 - Candido Jorge Capixaba

Endereço: Avenida José Antônio da Costa, S/N, Praia do Saco, Mangaratiba, RJ

Contatos: Shirley Duarte (21) 98751-4263





Sobre o Instituto Motiva

Entidade privada sem fins lucrativos, gerencia o investimento de impacto social da Motiva com o objetivo de gerar transformação e impacto social positivo na sociedade. Sua estratégica é organizada nas frentes de Soluções Sustentáveis, Qualidade de Vida e Redução das Desigualdades. Desde 2014, as ações do Instituto já beneficiaram mais de 22 milhões de pessoas.





