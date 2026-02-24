Muriqui - Divulgação/Reprodução Rede Social

MuriquiDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 24/02/2026 10:12

Mangaratiba - A cidade de Mangaratiba foi uma das cidades atingidas pela tromba d'água que caiu no Estado na tarde dessa segunda-feira (23). Localizada na costa verde o município chegou a registrar um volume de chuva de 141,5mm, o suficiente para provocar alagamentos em vários pontos da cidade.

Comerciantes ilhados em Mangaratiba Divulgação/Reprodução Rede Social

Em Muriqui as ruas foram inundadas em poucas horas de chuvas intensas. Outro ponto que chamou atenção dos motoristas que trafegavam no local foi a cachoeira Véu da Noiva. Da pista o cenário era assustador, pela quantidade de água que jorrava do alto da montanha. Na Serra do Piloto a pista foi invadida pela água. Vídeos que circulam pela internet mostram motoristas e motociclistas se arriscando no local.

Serra do Piloto Divulgação/Reprodução Rede Social

A cidade ainda estava se recuperando do temporal de final de semana, que deixou rastros de alagamentos e lamaçal pelas ruas. Equipes da prefeitura que limpavam as ruas trazendo a normalidade foram surpreendidas por mais uma enxurrada.

Equipes trabalhando desde sábado logo após a chuva forte que atingiu a cidade Divulgação/PMM

Prefeitura realiza força-tarefa após fortes chuvas do final de semana



A Prefeitura de Mangaratiba iniciou, desde a noite de sábado (21), uma força-tarefa contínua para minimizar os impactos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o município, no final de semana. Em alguns pontos da cidade, o volume acumulado chegou a aproximadamente 100 milímetros em poucas horas.



Em Muriqui, onde houve transbordamento de rios, cachoeiras e córregos, as equipes atuaram na limpeza das vias e na retirada de resíduos trazidos pela enxurrada. Todos os pontos de alagamento já retornaram à normalidade, até a tarde de ontem, quando o temporal trouxe mais transtornos aos moradores .

Queda de árvore na Serra do Piloto Divulgação/PMM



Na RJ-149, na Serra do Piloto, quedas de árvores e pequenos deslizamentos de terra foram registrados. As equipes seguem trabalhando para a liberação total da via. O local foi inundado ontem pelas chuvas.



Em Nova Mangaratiba, na altura do Parque de Exposições, foi realizada uma manobra com auxílio de escavadeiras para facilitar o escoamento da água. O trecho já se encontra totalmente liberado.



As equipes municipais permanecem nas ruas, monitorando as condições climáticas e reforçando as ações de limpeza e segurança. A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os alertas oficiais e redobrar a atenção. A chuva segue até sexta-feira, segundo o serviço de meteorologia.