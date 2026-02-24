MuriquiDivulgação/Reprodução Rede Social
A Prefeitura de Mangaratiba iniciou, desde a noite de sábado (21), uma força-tarefa contínua para minimizar os impactos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o município, no final de semana. Em alguns pontos da cidade, o volume acumulado chegou a aproximadamente 100 milímetros em poucas horas.
Em Muriqui, onde houve transbordamento de rios, cachoeiras e córregos, as equipes atuaram na limpeza das vias e na retirada de resíduos trazidos pela enxurrada. Todos os pontos de alagamento já retornaram à normalidade, até a tarde de ontem, quando o temporal trouxe mais transtornos aos moradores .
Na RJ-149, na Serra do Piloto, quedas de árvores e pequenos deslizamentos de terra foram registrados. As equipes seguem trabalhando para a liberação total da via. O local foi inundado ontem pelas chuvas.
Em Nova Mangaratiba, na altura do Parque de Exposições, foi realizada uma manobra com auxílio de escavadeiras para facilitar o escoamento da água. O trecho já se encontra totalmente liberado.
As equipes municipais permanecem nas ruas, monitorando as condições climáticas e reforçando as ações de limpeza e segurança. A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os alertas oficiais e redobrar a atenção. A chuva segue até sexta-feira, segundo o serviço de meteorologia.
Mangaratiba atingida pela tromba d'água
Em quatro horas foram registrados nessa segunda-feira (23) 141,5mm. A cidade ainda se recupera do temporal de final de semana
Projeto Container do Esporte abre 240 vagas gratuitas em Mangaratiba
Com apoio do Instituto Motiva e RioSP. Iniciativa oferecerá aulas gratuitas de vôlei, handebol, tênis, badminton e atletismo
Mangaratiba encerra o carnaval de rua em grande estilo
Shows, criatividade e irreverência nas fantasias e blocos de rua garantiram a alegria dos foliões
Prefeitura realiza ação "Carnaval sem Preconceito" em Muriqui
Com entrega de preservativos e esclarecimentos sobre métodos de prevenção ao HIV, entre outras doenças sexualmente transmissíveis
Operação Verão desmobiliza acampamentos irregulares em praias de Mangaratiba
Neste final de semana. A ação foi nas praias de Conceição de Jacareí e na Praia de Itacurubitiba.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.