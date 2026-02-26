Será remarcada uma nova data - Divulgação/organização evento

Publicado 26/02/2026 07:55

Mangaratiba - Por conta das fortes chuvas que tem atingido as cidades da costa verde, desde a semana passada, (21), os organizadores da 3ª edição do Festival Náutico - evento promovido pelo Projeto Grael em parceria com a Vale e apoio da Prefeitura, decidiram pelo cancelamento das provas esportivas marcadas para este final de semana (28), na Praia do Saco, em Mangaratiba.

Ainda não foi divulgada nova data. A quinta-feira é chuvosa em todo o litoral do Estado, por conta de uma nova frente fria que chega a região e deve permanecer até o próximo final de semana.