Será remarcada uma nova dataDivulgação/organização evento

Mangaratiba - Por conta das fortes chuvas que tem atingido as cidades da costa verde, desde a semana passada, (21), os organizadores da 3ª edição do Festival Náutico - evento promovido pelo Projeto Grael em parceria com a Vale e apoio da Prefeitura, decidiram pelo cancelamento das provas esportivas marcadas para este final de semana (28), na Praia do Saco, em Mangaratiba.
Ainda não foi divulgada nova data. A quinta-feira é chuvosa em todo o litoral do Estado, por conta de uma nova frente fria que chega a região e deve permanecer até o próximo final de semana.

Pelo terceiro ano consecutivo os participantes realizam provas de natação, stand up paddle (SUP), canoagem e vela, abertas e gratuitas ao público. O evento é aberto aos iniciantes, atletas e moradores. Como apoiadora do evento e do Projeto Grael, a Vale participa com um estande e ações interativas para o público, como quiz, coleta seletiva de resíduos e espaço instagramável.

“A realização do festival valoriza a cultura náutica de Mangaratiba e cria espaços de aprendizado que dialogam com o cotidiano das famílias locais. Estar presente em iniciativas como esta reforça o compromisso da Vale em colaborar para que mais pessoas tenham acesso a experiências esportivas e educativas”, conta Elane Costa, coordenadora de Relacionamento com Comunidade de Portos Sul da Vale.

O festival é organizado por projetos esportivos apoiados pela Vale, como o Projeto Grael, que promove a formação de crianças e jovens da região por meio de aulas gratuitas de vela, natação e canoagem. Os interessados podem acessar o link abaixo.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy9Gw8vSceg7sQ5yiTO1hGX-7RBdMbALZqxPROpeTvQ9XMMg/viewform  .


