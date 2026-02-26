Será remarcada uma nova dataDivulgação/organização evento
Pelo terceiro ano consecutivo os participantes realizam provas de natação, stand up paddle (SUP), canoagem e vela, abertas e gratuitas ao público. O evento é aberto aos iniciantes, atletas e moradores. Como apoiadora do evento e do Projeto Grael, a Vale participa com um estande e ações interativas para o público, como quiz, coleta seletiva de resíduos e espaço instagramável.
“A realização do festival valoriza a cultura náutica de Mangaratiba e cria espaços de aprendizado que dialogam com o cotidiano das famílias locais. Estar presente em iniciativas como esta reforça o compromisso da Vale em colaborar para que mais pessoas tenham acesso a experiências esportivas e educativas”, conta Elane Costa, coordenadora de Relacionamento com Comunidade de Portos Sul da Vale.
O festival é organizado por projetos esportivos apoiados pela Vale, como o Projeto Grael, que promove a formação de crianças e jovens da região por meio de aulas gratuitas de vela, natação e canoagem. Os interessados podem acessar o link abaixo.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy9Gw8vSceg7sQ5yiTO1hGX-7RBdMbALZqxPROpeTvQ9XMMg/viewform .
