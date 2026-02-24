Provas com inscrições gratuitas para amadores, atletas e iniciantes, na Praia do Saco - Divulgação

Provas com inscrições gratuitas para amadores, atletas e iniciantes, na Praia do SacoDivulgação

Publicado 24/02/2026 11:06

Mangaratiba- A cidade de Mangaratiba, na costa verde, vai realizar a 3ª edição do Festival Náutico - evento promovido pelo Projeto Grael em parceria com a Vale. Toda programação será desenvolvida na Praia do Saco, no próximo dia 28, das 7h às 17h. O evento é aberto aos iniciantes, atletas e moradores.



Os participantes terão provas de natação, stand up paddle (SUP), canoagem e vela, abertas e gratuitas ao público. Como apoiadora do evento e do Projeto Grael, a Vale participa com um estande e ações interativas para o público, como quiz, coleta seletiva de resíduos e espaço instagramável.



“A realização do festival valoriza a cultura náutica de Mangaratiba e cria espaços de aprendizado que dialogam com o cotidiano das famílias locais. Estar presente em iniciativas como esta reforça o compromisso da Vale em colaborar para que mais pessoas tenham acesso a experiências esportivas e educativas”, conta Elane Costa, coordenadora de Relacionamento com Comunidade de Portos Sul da Vale.



O festival é organizado por projetos esportivos apoiados pela Vale, como o Projeto Grael, que promove a formação de crianças e jovens da região por meio de aulas gratuitas de vela, natação e canoagem. Os interessados podem acessar o link abaixo.

• 7h às 8h – Check in da natação, entrega dos kits e credenciamento

• 8h20 às 9h50 – Provas de natação

• 8h30 às 9h20 – Check-in e retirada de kits da prova de stand up paddle

• 10h às 11h – Provas de stand up paddle (SUP)

• 11h às 12h – Premiação (natação e SUP)

• 11h30 às 12h20 – Check-in e retirada de kit da prova de canoagem Va´a

• 13h às 14h – Provas de canoagem Va’a

• 13h10 às 14h – Check-in e retirada de kit da prova de vela

• 14h30 às 15h30 – Provas de Vela

• 15h30 às 16h – Premiação da Canoagem e da Vela

• 16h – Encerramento