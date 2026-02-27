MangaratibaDivulgação/PMM

Mangaratiba - A prefeitura de Mangaratiba suspendeu as aulas nesta sexta-feira(27), por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade na tarde desta quinta-feira(26) entrando pela madrugada. A medida segundo nota oficial do executivo é para garantir a segurança dos alunos e dos profissionais de ensino.
Na nota há ressalva de que a Secretaria de Educação permanece com o trabalho interno normal, assim como as demais secretarias do governo, para que as ações que visam minimizar os impactos causados pela chuva possam ser efetivadas.
A Defesa Civil da cidade emitiu alerta e segue monitorando e acompanhando os informes sobre a previsão do tempo.
 
