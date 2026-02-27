MangaratibaDivulgação/PMM
Chuva: Mangaratiba suspende aula na rede pública municipal
Cidade também foi atingida pelo temporal
Centro de Memória da Costa Verde promove Semana Guimarães Rosa
Programação gratuita acontece entre os dias 3 e 6, com espetáculos, rodas de conversa, oficina e visita guiada
Chuvas: Mangaratiba cancela evento náutico deste final de semana
Uma nova data será divulgada. A decisão é por conta da instabilidade do tempo e a chegada de nova frente fria pra região
Festival Náutico reúne esporte e lazer à beira-mar em Mangaratiba
Com apoio da Vale, Projeto Grael realiza terceira edição no dia 28 de fevereiro com atividades gratuitas
Mangaratiba atingida pela tromba d'água
Em quatro horas foram registrados nessa segunda-feira (23) 141,5mm. A cidade ainda se recupera do temporal de final de semana
Projeto Container do Esporte abre 240 vagas gratuitas em Mangaratiba
Com apoio do Instituto Motiva e RioSP. Iniciativa oferecerá aulas gratuitas de vôlei, handebol, tênis, badminton e atletismo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.