Água invade uma padaria na Praia do SacoDivulgação

Mangaratiba - Alagamentos no centro da cidade, deslizamentos de terra na localidade do Ibicuí, estabelecimentos comerciais e algumas residências inundadas e ruas completamente alagadas em Conceição de Jacareí e Praia do Saco, em Mangaratiba, na costa verde. Este foi o saldo do temporal que atingiu o município na tarde de ontem (26) e madrugada desta sexta-feira (27). Não há informações oficiais da prefeitura sobre desalojados, desabrigados ou mortes causados pela chuva.
 
Ruas na Praia do Saco e Conceição de Jacareí - Divulgação
Através das redes sociais o prefeito de Mangaratiba, Luiz Cláudio, tranquilizou a população e informou que as equipes das secretarias e Defesa Civil estão trabalhando desde as primeiras horas para atender a população, trazendo segurança e monitorando todo o município. 
Deslizamento na comunidade do Ibicuí - Divulgação
Por conta da atual situação de chuvas na região todos os eventos marcados para este final de semana na cidade foram cancelados.
