Muriqui e Itacuruçá receberam os kits nesta sexta-feiraDivulgação/PMM
Prefeitura distribui mais de mil kits de higiene e limpeza às famílias afetadas pelas chuvas em Mangaratiba
Distrito de Conceição de Jacareí recebe neste sábado (7)
"Turma Em Cena" celebra 25 anos com apresentação especial de circo-teatro em Mangaratiba
O projeto itinerante passa por cidades da região sudeste, como Rio, Espírito Santo e Minas Gerais com espetáculos, oficinas e ações de formação cultural e gratuitas, patrocinado pela Vale
Chuvas deixam rastro de lama em Mangaratiba
Equipes das secretarias de governo e Defesa Civil estão nas ruas em atendimento à população e monitorando áreas vulneráveis
Chuva: Mangaratiba suspende aula na rede pública municipal
Cidade também foi atingida pelo temporal
Centro de Memória da Costa Verde promove Semana Guimarães Rosa
Programação gratuita acontece entre os dias 3 e 6, com espetáculos, rodas de conversa, oficina e visita guiada
Chuvas: Mangaratiba cancela evento náutico deste final de semana
Uma nova data será divulgada. A decisão é por conta da instabilidade do tempo e a chegada de nova frente fria pra região
