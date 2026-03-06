Muriqui e Itacuruçá receberam os kits nesta sexta-feira - Divulgação/PMM

Publicado 06/03/2026 18:40

Mangaratiba - A Prefeitura de Mangaratiba, por meio do Instituto José Miguel (IJM), realizou nesta quinta-feira (05) a distribuição de kits de higiene pessoal e utensílios de limpeza para moradores afetados pelas fortes chuvas que atingiram o município nas últimas semanas. Até o momento, 1.020 kits já foram entregues às famílias.

Cada kit é composto por pá com cabo ou esfregão, pá de mão, escova de roupa, escova sanitária, kit com escova de dentes e lâmina feminina ou aparador íntimo, itens que auxiliam na limpeza das residências e nos cuidados básicos de higiene.

A distribuição contemplou moradores da Rua da Palha, Casinhas, Invasão e Acampamento. Nesta sexta-feira (06), a ação segue para Muriqui e Itacuruçá, e no sábado (07) será realizada em Conceição de Jacareí.

Na semana passada, a Prefeitura também realizou a entrega de garrafas de água potável para moradores afetados. A iniciativa integra as ações emergenciais de apoio às famílias atingidas, oferecendo suporte neste momento de recuperação após os impactos causados pelas chuvas.