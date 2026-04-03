Jovens treinam e são observados por um dos maiores jogadores do país, Zico - Divulgação/

Jovens treinam e são observados por um dos maiores jogadores do país, Zico Divulgação/

Publicado 03/04/2026 12:17 | Atualizado 03/04/2026 12:18

Mangaratiba - A cidade de Mangaratiba, na costa verde, recebeu o Camp Zico 10, evento voltado para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e que oferece uma experiência de treinamento baseada na metodologia do ex-jogador Zico, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. A iniciativa é do Instituto Futuro Bom, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, e conta com o patrocínio da Vale e apoio da Prefeitura de Mangaratiba, por meio da Secretaria de Esportes.



O evento foi realizado, no último fim de semana (28 e 29), no Estádio Municipal José Maria de Brito Barros, na Praia do Saco, e contou com 200 inscritos. O objetivo foi proporcionar aos jovens atletas não apenas o aprendizado técnico, mas também valores ligados ao esporte e à convivência em grupo. O esporte é muito visado por meninos e, atualmente por meninas, que sonham em ser grandes jogadores de futebol, assim como seus ídolos.



“O apoio da Vale ao Camp Zico 10 reforça nosso compromisso com iniciativas que promovem inclusão social e oportunidades para jovens. Acreditamos que o esporte é um importante aliado no desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida, dentro e fora de campo”, afirma a gerente de Metodologias Sociais da Fundação da Vale, Fernanda Fingerl.



“Essa parceria especial da Escola de Futebol Zico 10, com o apoio da Vale e da prefeitura de Mangaratiba é muito importante. Espero que todos os que participaram tenham aproveitado muito, e que possam realizar seus sonhos. Ressalto que o objetivo da nossa metodologia é formar homens, e cidadãos, não só jogadores” ressaltou Zico ao fechar o evento no domingo, com a presença das crianças, adolescentes participantes e seus familiares que prestigiaram o evento.



Ao final da programação, foi realizado um encontro especial com bate-papo com Zico, incluindo entrega de certificados de conclusão, medalhas e da camisa oficial do projeto (Manto Zico 10).