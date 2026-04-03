Ação orienta motoristas sobre funcionamento do pedágio eletrônico - Divulgação/CCR/Motiva

Ação orienta motoristas sobre funcionamento do pedágio eletrônicoDivulgação/CCR/Motiva

Publicado 03/04/2026 13:57

Mangaratiba - As ativações da RioSP, uma empresa Motiva, já estão acontecendo desde a manhã desta sexta-feira (03) na rodovia Rio-Santos (BR-101), com ações em Angra dos Reis, Itaguaí e Mangaratiba. A iniciativa segue até domingo (05), acompanhando o movimento de retorno do feriado prolongado de Páscoa.

As ações têm como objetivo orientar os motoristas sobre o funcionamento do pedágio eletrônico Free Flow, com promotores disponíveis para esclarecer dúvidas, apresentar formas de pagamento e divulgar os canais digitais da concessionária. Entre eles, o site www.pedagiodigital.com, onde é possível consultar passagens, receber notificações e realizar o pagamento da tarifa.

Motoristas sem tag podem pagar por PIX, cartão, débito ou dinheiro nos pontos físicos e digitais. Já usuários com tag contam com débito automático e descontos, conforme as regras vigentes. A RioSP reforça que a tarifa pode levar até 48 horas para ficar disponível após a passagem e o não pagamento dentro do prazo configura infração de trânsito.