Uma das rodas da motocicleta ficou no meio da pista - Divulgação/Rede Social

Uma das rodas da motocicleta ficou no meio da pistaDivulgação/Rede Social

Publicado 07/04/2026 18:01 | Atualizado 07/04/2026 18:01

Mangaratiba - Um acidente grave envolvendo um carro e uma moto deixou o saldo de uma vítima fatal. A piloto da moto foi atingida e não resistiu aos ferimentos. A vítima ainda foi socorrida e encaminhada em estado grave ao hospital municipal de Mangaratiba na costa verde, mas não resistiu e morreu na unidade. Vídeos que circularam nas redes sociais após o acidente mostraram a gravidade da colisão. A motocicleta conduzida pela vítima, foi partida ao meio. A mulher foi lançada no asfalto e quando o socorro chegou estava no acostamento, com a outra parte da moto. O acidente foi nessa segunda-feira (6), na rodovia Rio-Santos, próximo a Praia Grande, em Mangaratiba. A ocorrência foi registrada na 165ª DP.

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