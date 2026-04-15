Momento dos disparos flagrado por uma câmera - Divulgação/Reprodução Rede Social

Momento dos disparos flagrado por uma câmeraDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 15/04/2026 11:12 | Atualizado 15/04/2026 11:15

Mangaratiba - Um homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, na noite dessa terça-feira,14, após uma tentativa de homicídio em um bar localizado no distrito de Muriqui, em Mangaratiba, na costa verde do Estado. A vítima foi alvejada por vários disparos de um atirador que desceu da garupa de uma moto. O homem foi socorrido pelo resgate ainda com vida.

Homem alvejado por tiros em um bar é socorrido com vida pelos Bombeiros Divulgação/Reprodução Rede Social

Não se sabe o que teria motivado a tentativa de homicídio. A polícia foi acionada e está investigando o caso. Testemunhas foram ouvidas e as imagens estão sendo analisadas, em busca de localizar os atiradores. Até o momento não se tem informações oficiais de prisão de suspeitos pelo crime.

Segundo as imagens capturadas por câmeras, a vítima estava jogando sinuca com outro homem no interior de um bar, lotado, quando dois homens chegaram em uma moto e o carona desce realizando os disparos.

A vítima caiu no chão, ainda com vida. Populares chamaram o socorro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e a vítima socorrida, levada para o hospital da cidade. A Polícia Civil está analisando as câmeras de monitoramento para saber quem teria atentado contra a vida do homem e a motivação. Segundo informações colhidas por populares que estavam na hora do ocorrido "trata-se de um crime encomendado. Os atiradores chegaram direto no alvo".