Evento no Cine Henfil - Foto: Elsson Campos

Evento no Cine HenfilFoto: Elsson Campos

Publicado 09/07/2024 10:15 | Atualizado 09/07/2024 10:15

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, promoveu na segunda-feira (08) a VIII Conferência Municipal Extraordinária de Cultura, que elegeu os membros da sociedade civil para o conselho municipal de política cultural de Maricá na gestão 2024/2025, assim como escolheu mais um segmento para representar a sociedade civil. A cerimônia aconteceu no Cine Henfil (Centro) com a participação de todos os munícipes fazedores de cultura ligados às suas linguagens específicas com direito a fala e voto, além dos convidados.

O secretário de Cultura, Leandro Dasilva, destacou a importância em representar os cargos. "Hoje elegemos novos candidatos para representar os setores no município. É importante frisar que o votado tem que ser ativo, ter segurança e a responsabilidade da cadeira, não adianta eu chegar aqui, fazer uma votação e acabar não participando de nada", falou.

Na aprovação do Regimento Interno, foi escolhido o segmento da nova cadeira pela plenária e o credenciamento para votação na nova setorial.

Os segmentos já designados que representarão a sociedade civil no conselho foram decididos e são: teatro e circo; música; artes audiovisuais; patrimônio Artístico e Arquitetônico; artes Plásticas; literatura e Biblioteca; dança; cultura Popular (festejos de rua, folguedos, carnaval, festas típicas, manifestações religiosas; artesanato; cultura afro-brasileira; cultura indígena;

Durante o evento, foram escolhidos mais três novos segmentos: Mulheres; LGBTQIAPN+ e Capoeira.

"Foi muito importante a existência e a descoberta da capoeira em minha vida, pois vim da periferia e ela me ajudou a sair das ruas e obter um futuro com essa cultura”, disse o mestre de capoeira Cristiano Soares, mais conhecido como Contramestre Aruanda, candidato à presidência do setor da Capoeira.

A candidata trans Loretta Yang destacou a importância da nova cadeira. "A cultura LGBTQIAPN + é de suma importância na vida de todos. Essa cadeira irá abrilhantar e dar visibilidade a essa comunidade", disse.

Também foram unificados os setores de cultura Urbana (grafitti, rap, hip-hop, slam, dança de rua, skateboard, batalha de rap, batalha de passinho, beatbox), movimentos Sociais, (federações, sindicatos, OCIPs, Fóruns, ONGs, associações) e movimentos populares (coletivos organizados).