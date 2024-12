Ressaca na Orla de Maricá - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 04/12/2024 16:43

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que a cidade está em estágio de atenção desde as 12h50 desta quarta-feira (04), devido às chuvas que caem desde a noite de segunda-feira (02). Até as 10 horas de quarta, a maior quantidade de precipitações caiu sobre Itaipuaçu, que teve 50,92 milímetros, seguido de perto por Itapeba (com 49,02 milímetros). Um aviso de ressaca foi emitido pela Marinha do Brasil com validade de 24 horas – entre 18h de quarta e 18h desta quinta-feira (05), mas no início da tarde já era possível ver ondas grandes quebrando na Barra de Maricá.

O lento deslocamento da frente fria pelo oceano na altura do litoral do estado deixa o tempo instável no município. O céu varia entre nublado e encoberto, com previsão de pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte, com possibilidade de raios, entre a tarde e a noite de hoje. A partir da madrugada a previsão é de chuva fraca a moderada, de forma isolada. Os ventos estarão de S/SE, passando a SE/E a partir da madrugada, com intensidade fraca a moderada, e rajadas de vento no período da tarde. A temperatura mínima prevista é de 21°C e, a máxima, de 25°C. A umidade relativa do ar irá variar entre 80% e 100%.

Na quinta-feira, o transporte de umidade do oceano para o continente deixa o céu nublado a parcialmente nublado com previsão de chuva fraca a moderada, de forma isolada, entre a madrugada e a manhã. Entre a sexta-feira (06) e o domingo (08/12), haverá redução gradativa da nebulosidade, com céu claro ou poucas nuvens a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. As temperaturas estarão em elevação a partir da quinta-feira, e a máxima prevista é de 36°C no sábado.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199 ou pelo WhatsApp (21) 98294-3235.