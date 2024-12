Consultório Dentário para a população - Foto: Reprodução TV MAIS MARICÁ BRASIL

Publicado 05/12/2024 10:38 | Atualizado 05/12/2024 10:38

Maricá - A Prefeitura através da Secretaria de Saúde, inaugura às 10h desta sexta-feira (06) o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Itaipuaçu, no Jardim Atlântico Oeste.

No espaço, serão atendidos diariamente cerca de 200 moradores dos distritos de Inoã e Itaipuaçu com demandas especializadas de saúde bucal, por meio de agendamento da Central de Regulação do município.

A unidade conta com 11 consultórios, clínica de imagem com tomógrafo e atenderá oito especialidades odontológicas, incluindo cirurgia oral menor, cirurgia bucomaxilofacial, odontopediatria, endodontia, radiologia, prótese, ortodontia e estomatologia.

Além disso, o espaço possui área específica para atender pessoas com necessidades especiais, como àquelas com deficiência ou mobilidade reduzida.