Prisão por violência domésticaFoto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 13/02/2025 09:35 | Atualizado 13/02/2025 09:35

Maricá - Um homem foi preso por Agentes da Guarda Municipal na madrugada desta quarta-feira (12) por violência doméstica.

Segundo informações, a vítima, já muito machucada e sendo atendida no Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí, relatou aos Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) que já vem sofrendo há muito tempo agressões diárias por parte do seu marido, e que ela vive em um terreno em Itaipuaçu, a vítima ainda relatou aos Agentes que o companheiro é extremamente agressivo e que ela é vítima de ameaças constantes de morte.

Ainda segundo informações, foram populares que acionaram o SAMU após ela ser extremamente agredida na noite de terça-feira (11).

A vítima recebeu atendimento médico e realizou exames e foi liberada.

Então os Agentes foram até a moradia do casal e capturaram o criminoso agressor, o levando para a 82ª DP no Centro de Maricá.

A vítima foi encaminhada para o IML para realizar o exame de corpo e delito para então comprovar o crime, o que aconteceu.

Após a comprovação, equipes da Guarda Municipal levaram o elemento até a Central de Flagrantes, a 76ª DP em Niterói.