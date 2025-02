Equipe médica em procedimento de transplante de órgão - Foto: Divulgação

Equipe médica em procedimento de transplante de órgãoFoto: Divulgação

Publicado 13/02/2025 21:10

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, está empenhada em salvar vidas e avança no processo de captação de órgãos na cidade, com 26 procedimentos desse tipo realizados nos hospitais municipais Dr. Ernesto Che Guevara e Conde Modesto Leal. Somente no Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí, 24 captações de estruturas corporais diversas já foram feitas, atividade que ganhou mais efetividade e rapidez após a inauguração, em julho de 2024, de um heliponto no espaço, através de uma parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

Nesta quinta-feira (13), o Hospital Dr. Ernesto Che Guevara efetivou a captação múltipla de um morador de Bambuí, de 30 anos, que incluiu pulmões e coração, órgãos considerados nobres, além de rins, fígado, córneas e musculatura esquelética. As estruturas foram deslocadas por transporte aéreo para transplantes no Sistema Único de Saúde (SUS), o que é essencial para salvar vidas, atendendo as pessoas que aguardam na fila de espera pelo procedimento.

Maricá começou a realizar captação de órgãos em 2022, quando o município passou a integrar o Programa Estadual de Transplantes (PET). O processo começa quando a equipe de profissionais identifica um quadro clínico com suspeita de morte encefálica, onde a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) é acionada para acolher e orientar as famílias, confirmando se a doação pode ser feita.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, garantiu que a captação de órgãos é um diferencial no município e contribui para salvar vidas.

"O processo de captação de órgãos é uma referência na cidade e avançamos cada vez mais nesse serviço. Ser um doador é sinônimo de vida e, com o transplante de estruturas corporais no SUS, podemos garantir o bem-estar de muitas pessoas. Estamos nos empenhando para que Maricá siga com um bom fluxo de captações para salvar dezenas de vidas!", afirmou.

A diretora-geral do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, Ana Paula Silva, enfatizou o simbolismo da doação de órgãos e seu papel essencial.

"Estamos de mãos dadas e engajados por um SUS de qualidade e igualitário, o que vivenciamos e executamos diariamente. A decisão da doação de órgãos acontece em um momento de grande dor para as famílias, que, mesmo diante da perda, escolhem transformar a despedida em esperança para outros. Seguimos dedicados para realizar esse processo com muito profissionalismo, acolhimento e ética", acrescentou.

A captação de órgãos para transplantes no SUS avança progressivamente no município. No Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, já foram captadas mais de 130 estruturas corporais, promovendo o bem-estar de dezenas de pessoas que aguardavam pelo transplante.

No Hospital Conde Modesto Leal, no Centro, já ocorreram duas captações de órgãos. A primeira aconteceu em setembro de 2022, sendo doadas uma córnea esquerda e uma córnea direita, ajudando duas pessoas que aguardavam pelo transplante. Em junho de 2023, foram captados na unidade hospitalar fígado, ossos, pele, córnea esquerda e córnea direita.

Seja um doador

Para ser um doador de órgãos em vida, é necessário comunicar a seus familiares expressamente esse desejo (de preferência por escrito), visto que apenas eles podem autorizar a retirada de órgãos após o falecimento. É importante ressaltar que somente pessoas que estejam até o segundo grau de parentesco podem permitir o procedimento.