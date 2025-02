Programa Corujinhas - Foto: Divulgação

Publicado 13/02/2025 11:35

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para o Programa Corujinhas, criado com objetivo de atender a demanda de famílias que exerçam, comprovadamente, atividades profissionais ou acadêmicas no horário noturno. Ao todo, serão disponibilizadas 140 vagas no Centro Educacional Infantil Municipal (CEIM) Professora Ondina de Oliveira Coelho, no Centro, que recebe alunos de 1 a 10 anos de idade. As matrículas serão efetuadas no site https://edu.marica.rj.gov.br/matriculainteligente/.

Ao entrar no link, pais e responsáveis devem acessar a aba Pré-matrícula Projeto Corujinhas. Em seguida, o interessado precisa preencher o nome completo do candidato e a data de nascimento e seguir o passo a passo existente no formulário de inscrição.

Enquanto estiverem na escola, os alunos têm o auxílio de profissionais capacitados e participam de atividades lúdicas. O projeto recebe as crianças a partir das 18h e os pais podem pegá-las até as 22h.

O secretário de Educação, professor Rodrigo Moura, ressaltou o propósito da iniciativa: “O Programa Corujinhas da Educação de Maricá oferece um ambiente acolhedor para os alunos e atua como um espaço de cuidado e convivência, respeitando as necessidades individuais de cada criança, ao mesmo tempo em que apoia a estrutura familiar. Desta forma, permite que o responsável se dedique às suas atividades de trabalho e estudo, garantindo a segurança e o bem-estar a criança”, explicou.

Vale destacar que a inscrição no Corujinhas não substitui a matrícula no período de escolarização (turno regular). O aluno, a partir dos 4 anos de idade, deve estar matriculado no turno da manhã ou da tarde da rede pública municipal de ensino, e não contempla estudantes matriculados em tempo integral.