Deputados Alan Lopes, Rodrigo Amorim e Filippe Poubel são os autores do Estatuto das Blitzes. - Crédito: Celso Lima

Publicado 13/02/2025 12:35 | Atualizado 13/02/2025 12:36

Maricá - O Estatuto das Blitzes será regulamentado pelo governador Cláudio Castro após o Carnaval, informou o líder do PL na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Filippe Poubel, nesta quarta-feira (12/02), em discurso no expediente final da sessão plenária. Segundo o deputado, a mensagem do Executivo à Casa, e posterior sanção da lei, vai reforçar o trabalho da Comissão Especial de Combate à Desordem Urbana, responsável por denunciar a “máfia do reboque” no Estado do Rio de Janeiro.

Poubel participou com o governador da inauguração da Ponte da Integração, nesta quarta-feira, em São João da Barra, no Norte Fluminense, ocasião em que foi abordado por moradores que reclamaram da atuação desenfreada de reboques na região, principalmente em Campos dos Goytacazes.

“É inaceitável o que o prefeito Wladimir Garotinho tem permitido, blitz meramente arrecadatória, que lesa o cidadão e, muitas vezes, tira do trabalhador o transporte que é usado para o sustento da família”, discursou Poubel. “Não somos contra operações, mas contra essa máfia que com anuência de prefeituras lucra com reboque, diária e depois leilão de veículos de trabalhadores”, enfatizou.

Presidente da Comissão de Combate à Desordem, o deputado Alan Lopes (PL) lembrou a importância de ampliar para os municípios as medidas que estarão no Estatuto das Blitzes.

“Através do trabalho da comissão, conseguirmos a suspensão dos contratos que permitiam a cessão de reboques para essa máfia. Agora, com a sanção do Estatuto das Blitzes, fica a sugestão para as Câmaras Municipais replicarem nas cidades e de uma vez por todas acabarem com esse tormento das blitz caça-níquel”, lembrou Alan.

Integrante da chamada tropa de choque da Alerj junto com Poubel e Alan, o deputado Rodrigo Amorim (União) destacou que “zelar pela tranquilidade viária compete ao município, e não buscar pêlo em ovo nas fiscalizações para prejudicar o cidadão trabalhador”.

Os deputados enfatizaram que, tão logo seja sancionado o Estatuto das Blitzes, a Comissão de Combate à Desordem retomará os trabalhos de fiscalização em todo estado, especialmente na capital. “Teremos o vereador Poubel na Comissão de Transporte da Câmara do Rio para trabalhar e impedir as covardias contra o cidadão de bem”, completou Rodrigo Amorim.

A indicação legislativa referente ao Estatuto das Blitzes, se autoria de Alan Lopes, Filippe Poubel e Rodrigo Amorim, foi aprovada na Alerj em 2023, desde então o governo estadual vem implementando medidas para finalizar o texto da mensagem executiva que a Alerj receberá para aprovar e o governador sancionar em definitivo, fazendo sair finalmente do papel as medidas que irão reger as fiscalizações de trânsito.