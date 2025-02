Carnaval 2025 - Foto: Caio Henrique

Maricá - A União de Maricá realiza nesta sexta-feira (14) mais um ensaio de rua, às 20h, na Passarela do Samba Adélia Breve, no Centro de Maricá. A concentração será na Rua Abreu Rangel, 420.

Este será o penúltimo treino da escola antes do desfile oficial na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro.

No último domingo (09), a escola participou do ensaio técnico na Sapucaí, onde recebeu elogios pelo desempenho.

O cronograma de ensaios mantém o foco no canto da comunidade, na evolução da harmonia e no alinhamento do conjunto visual.

A preparação visa objetivo de conquistar o título da Série Ouro e garantir o acesso ao Grupo Especial.

A União de Maricá será a sexta escola a desfilar na sexta-feira (28), apresentando o enredo "O cavalo de Santíssimo e a coroa do Seu 7", do carnavalesco Leandro Vieira.