Ginástica rítmicaFoto: Divulgação

Publicado 14/02/2025 09:55

Maricá - A Secretaria de Esportes de Maricá está com novo núcleo para o Projeto Maricá Mais Esporte. As já estão sendo realizadas na Arena Itapeba e contam com diversas atividades, dentre elas circuito funcional, futsal, ginástica rítmica e ginástica para a terceira idade.

O programa oferece atividades para todas as idades e as inscrições são gratuitas. Para realizar a matrícula, os interessados que forem adultos, devem comparecer no dia da aula com os seguintes documentos: foto 3x4, identidade e CPF, comprovante de residência e atestado médico.

Para os menores de idade, os documentos necessários são: foto 3x4, identidade e CPF do menor e do responsável, comprovante de residência, atestado médico e declaração escolar.

Confira as atividades do Núcleo 6:

Terça e quinta - Manhã

7h - Circuito funcional

8h - Ginástica para a terceira idade

Terça e quinta - Tarde

17h - Futsal (idade entre 8 e 11 anos)

Terça e quinta - Noite

18h - Circuito Funcional

19h - Ginástica rítmica (idade entre 5 e 7 anos)

20h - Ginástica rítmica (idade entre 8 e 17 anos)

Endereço do espaço: Estrada real de Maricá, S/N (Arena Itapeba)