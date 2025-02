Agressor de mulher, preso pela Guarda Municipal - Foto: Jornal O DIA

Publicado 14/02/2025 12:07 | Atualizado 14/02/2025 12:08

Maricá - Um homem foi preso pela Guarda Municipal por agredir a ex-companheira na madrugada desta quinta-feira (13) em Ponta Negra.



O criminoso foi detido após descumprir uma ordem de parada e tentar se esconder em sua residência.



A equipe da GMAP (Grupamento Maria da Penha) foi acionada por volta de 00h29 pelos agentes da GM para verificar uma possível ocorrência de Maria da Penha na Base Móvel de Ponta Negra. A vítima, chegou ao local pedindo ajuda, relatando que seu ex-companheiro – de quem estava separada desde abril de 2024 – havia lhe agredido por ciúmes na presença do filho de seis anos e de um amigo.



O homem já havia sido preso anteriormente pela mesmo crime contra mesma vítima e cumpriu pena de oito meses de detenção. Apesar do histórico violento, ela voltou a morar com ele há cerca de um mês, período no qual os episódios de agressividade se intensificaram.



No momento da denúncia, o agressor passou pelo local e ignorou a ordem de parada da Guarda Municipal, iniciando uma perseguição tática conduzida pela ROMU. Enquanto isso, a vítima foi acolhida pelas Agentes do Grupamento Maria da Penha e levada ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro da cidade, para atendimento médico, em seguida foi feito o registro da ocorrência na 82ª DP.



Quando os agentes retornaram para deixar a vítima na casa de uma vizinha, passaram pela residência da vítima e flagraram o agressor na janela. diante da ameaça iminente e da recusa do agressor em abrir a porta, os Agentes precisaram arrombár a porta para conter o elemento.



A equipe entrou em formação tática e conseguiu prender o homem.



O agressor foi conduzido à 82ªDP e em seguida foi levado à 76ª DP, à Central de Flagrantes de Niterói, onde permaneceu preso.



A vítima solicitou medidas protetivas, e o agressor segue preso a disposição da Justiça.