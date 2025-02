Fantasia Ala Lira - Foto: Divulgação

Fantasia Ala LiraFoto: Divulgação

Publicado 14/02/2025 16:14 | Atualizado 14/02/2025 16:15

Maricá - A União de Maricá divulga o calendário inicial de entrega das fantasias aos componentes, faltando duas semanas para o desfile na Série Ouro. Com apoio da Prefeitura de Maricá, a escola de samba se apresenta no dia 28/02 em busca do sonhado acesso ao Grupo Especial, a elite do Carnaval carioca.

Nessa primeira etapa, serão entregues as roupas de sete das 16 alas da escola de samba – as datas das demais alas serão anunciadas nos próximos dias. A distribuição acontece de sábado a quarta-feira (15 a 19/02), exceto no domingo (16), em dois galpões – Rua Quatro, nº 25, em Inoã; e na Rua Alcebíades Alves de Matos, nº 229, Eldorado, no distrito Centro.

Confira o calendário inicial:

15/02 (Sábado)

Local: Galpão - Rua Quatro, 25 - Inoã

• 10h às 12h – Ala Chacrinha

• 13h às 15h – Ala Exu Capa de Revista

17/02 (Segunda-feira)

Local: Galpão - Rua Quatro, 25 - Inoã

• 17h às 21h – Ala Flamengo

• 17h às 21h – Ala Filhos de Fé

18/02 (Terça-feira)

Local: Galpão - Rua Quatro, 25 - Inoã

• 17h às 21h – Ala Cabocla

• 17h às 21h – Ala Violeiro

19/02 (Quarta-feira)

Local: Rua Alcebíades Alves de Matos, 229 - Eldorado

• 17h às 21h – Ala Bafo da Onça

Enredo é assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira

A escola de samba levará à Marquês de Sapucaí o enredo "O Cavalo de Santíssimo e a Coroa do Seu 7", assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira. Essa é uma homenagem a mãe de santo Cacilda de Assis e à figura de Seu 7 da Lira, um exu festeiro e musical da umbanda carioca, que fez história na década de 1970. O samba-enredo, vibrante e repleto de referências às tradições da umbanda carnavalesca, promete envolver o público na história de Seu 7 da Lira e no orgulho de Maricá.

A preparação começou no final do ano passado com ensaios semanais às sextas-feiras no Centro da cidade, reunindo os intérpretes Matheus Gaúcho, Nino do Milênio e Bico Doce, acompanhados da bateria Maricadência, dos casais de mestre sala e porta-bandeira, das passistas e demais componentes. No último domingo (09/02), a União de Maricá fez o ensaio técnico na Sapucaí e empolgou o público presente na passarela mais famoso do mundo. Nesta sexta-feira (14), às 20h, no Centro da cidade, acontece o penúltimo ensaio antes do desfile.