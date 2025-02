Samba da Mulher - Foto: Divulgação

Publicado 14/02/2025 16:50 | Atualizado 14/02/2025 16:51

Maricá - O Museu Casa Darcy Ribeiro vai levar muito samba e MPB para o fim de semana de Cordeirinho, em Maricá. A programação “Verão no Museu” tem como atrações Samba da Mulher e Daíra, que vai cantar repertório do saudoso Belchior. As apresentações são gratuitas, bem a entrada do museu e o uso de cadeiras, guarda-sóis e o fornecimento de água fresca na praia.

O espaço cultural, construído na casa onde o antropólogo viveu, de frente para a Praia de Cordeirinho, é uma iniciativa da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) em parceria com a Prefeitura de Maricá. A gestão é do Circo Crescer e Viver. Até agora, mais de 3 mil pessoas já participaram do “Verão no Museu”, que acontece todo sábado e domingo até o fim de março. O evento é uma excelente opção para aproveitar o dia, desde a manhã até o pôr do sol.

Anote na agenda

No sábado, às 17h, o grupo Samba da Mulher apresenta músicas de Dona Ivone Lara, Monarco, Dorival Caymmi, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, entre outros. O domingo tem um grande tributo a Belchior na voz da cantora Daíra, cantora considerada uma das melhores intérpretes da obra dele.

Vale lembrar que durante todo o fim de semana a exposição permanente do museu poderá receber visitantes interessados na obra de Darcy Ribeiro e em pensar a cultura brasileira. É possível visitar a exposição sozinho ou aproveitar uma visita guiada, também gratuita, disponível das 11h às 15h.

As atividades na praia acontecem aos sábados e domingos, das 9h às 18h. O público pode curtir a estrutura montada na faixa de areia na altura da Rua Casa Darcy Ribeiro (antiga Rua 119), onde estão disponíveis chuveirão, cadeiras de praia e guarda-sóis, garantindo conforto e diversão para todas as idades.