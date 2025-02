Conscientização contra a dengue - Foto: Divulgação

Conscientização contra a dengueFoto: Divulgação

Publicado 18/02/2025 09:04 | Atualizado 18/02/2025 09:04

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realizou no último sábado (15) uma ação de prevenção à dengue e conscientização sobre a manipulação correta de alimentos na Feira da Agricultura Familiar, que ocorreu no Barroco, em Itaipuaçu. Durante a atividade, as equipes da Vigilância Ambiental apresentaram os cuidados que a população precisa adotar no dia a dia em suas casas e quintas, evitando o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, que também transmite zika e chikungunya. Além disso, profissionais da Vigilância Sanitária orientaram os feirantes sobre as normas técnicas e boas práticas para o manuseio dos produtos.

A iniciativa, promovida em parceria com a Secretaria de Agricultura e Pecuária, é uma forma de aproximar os serviços da Vigilância em Saúde dos moradores, através da entrega de materiais informativos, apresentação dos materiais utilizados pelas equipes, esclarecimento de dúvidas e orientações diversas. Com isso, as ações preventivas são fortalecidas na cidade, o que contribui diretamente para o bem-estar dos maricaenses e visitantes.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, destacou que as atividades são essenciais para que as pessoas eliminem possíveis focos do Aedes aegypti nas residências e os feirantes saibam mais das normas sanitárias.

“O trabalho das equipes da Vigilância Ambiental e Sanitária são diferentes, mas se complementam na promoção do bem-estar da população. Com as atividades em eventos, como a Feira da Agricultura Familiar, estimulamos os moradores a contribuírem no combate à dengue e apresentamos aos feirantes as normas sanitárias vigentes. Conscientização e empenho para promover qualidade de vida”, afirmou.

O gerente da Vigilância em Saúde Ambiental de Maricá, Ronald Marques, ressaltou o papel da iniciativa para promover a educação ambiental.

“O objetivo da ação foi transmitir a educação ambiental, mostrando a importância dos dez minutos de cuidados semanais contra o Aedes aegypti. Por isso, oferecemos folhetos e apresentamos à população como é feito o nosso trabalho, orientando os frequentadores da feira. Ao verificar espaços com água parada em casa, eliminar os focos e receber os agentes de combate às endemias ao ver colete ou crachá, a população estará ajudando nessa luta”, acrescentou.

Amanda Queiroz Bastos, de 43 anos, mora no Rio de Janeiro e estava visitando a cidade durante a Feira. Ela reforçou o diferencial da iniciativa para conscientizar a população sobre a dengue.

“Eu achei essa atividade extremamente importante, porque nessa época do ano vemos um aumento nos casos de dengue. Com isso, as pessoas entendem mais sobre a prevenção e é divulgado mais sobre o trabalho realizado na cidade, o que é essencial”, concluiu.

Ações de prevenção à dengue continuam

As iniciativas para combater o Aedes aegypti seguem na cidade, através das visitas periódicas às residências dos agentes de combate às endemias. São vistorias que ocorrem por ciclos,nos quatro distritos da cidade, com o intuito de orientar os moradores e veranistas sobre a importância de eliminar locais que apresentam água parada, além de aplicarem produtos para eliminar o Aedes aegypti caso seja identificado algum foco.

Por isso, é essencial que a população contribua, mantendo caixas d’água, galões, tonéis, poços e tambores vedados; bandejas de geladeira e ar-condicionado sem água; pneus sem água e em locais cobertos; garrafas vazias e baldes virados para baixo; ralos limpos e com telas; vasos sanitários sem uso fechados; piscinas e fontes tratadas; quintal sem lixo e/ou entulho; calhas limpas; além de ser recomendado que sejam eliminados os pratos dos vasos de plantas.

A vacinação contra a dengue também segue no município para crianças e adolescentes de 10 a 16 anos. Esse público pode se proteger de segunda a sexta-feira, a partir das 8h, nas 27 Unidades de Saúde da Família (USF), apresentando identidade e caderneta de vacinação. É importante lembrar que o esquema vacinal só estará completo com a segunda dose, que deve ser recebida após 90 dias da primeira aplicação.