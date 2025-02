Viatura da Guarda Municipal - Foto: Jornal O DIA

Publicado 17/02/2025 09:43

Maricá - Agentes da Guarda Municipal prenderam um homem por agredir sua ex-mulher, o caso aconteceu na noite deste domingo (16), na Rodoviária no Centro da cidade.

Segundo informações, a vítima entrou em contato com a Guarda Municipal e relatou que havia sofrido agressões por parte do acusado, ela informou também que recebeu socos e que recebeu um empurrão e que por conta disso caiu no chão focando toda machucada, ela informou também que havia uma medida protetiva contra o elemento. Os Agentes então prontamente auxiliaram a vítima e chegaram as informações na 82ª DP.

Na unidade policial, foi verificado que além da medida protetiva, o acusado teria um mandado de prisão em aberto por assassinato.

A vítima foi acolhida pelo Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal e foi levada para o IML para a realização do exame de Corpo Delito, o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foi solicitado para capturar o elemento.

Ele foi preso, encaminhado para a 82ª DP onde o caso foi registrado e em seguida foi levado para a Central de Flagrantes (76ª) onde foi cumprido o mandado de prisão.