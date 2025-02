Praia da Barra de Maricá - Foto: Bernardo Gomes

Praia da Barra de MaricáFoto: Bernardo Gomes

Publicado 17/02/2025 13:07 | Atualizado 17/02/2025 13:08

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, ressalta o papel da população fortalecer os cuidados com o corpo durante o verão, período marcado por temperaturas elevadas que podem gerar danos ao bem-estar. Por conta do calor, com temperaturas que chegam a 37ºC segundo informações da Defesa Civil, é necessário ter ainda mais atenção aos riscos provocados a crianças, idosos e pessoas com alguma comorbidade.

Entre as ações simples, que podem ser adotadas no cotidiano por todas as faixas etárias para conter os efeitos do calor excessivo, estão: evitar a exposição solar entre 10h e 16h; utilizar protetor solar, de duas a três vezes ao dia, com fator de proteção elevado, mesmo em dias nublados; usar roupas leves, frescas, boné ou chapéu; manter a hidratação, além de contar com uma alimentação saudável.

Para grupos específicos, é necessário redobrar a atenção com a saúde nesse período. Para gestantes, é preciso ingerir dois a três litros de água por dia, evitando a desidratação, que pode prejudicar o desenvolvimento dos bebês. A desidratação e as altas temperaturas também podem afetar com mais frequência os idosos, aqueles com diabetes, problemas renais, obesidade e outras enfermidades.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, destacou que seguir algumas medidas simples podem ajudar a reduzir os efeitos do calor, promovendo qualidade de vida.

“É fundamental que toda a população reforce a atenção à saúde durante as altas temperaturas, principalmente com as elevadas sensações térmicas da atualidade. A hidratação frequente, o uso de protetor solar e vestimentas mais leves são alguns aliados para diminuir os efeitos do calor. Por isso, indicamos que os moradores sigam essas dicas para manter o bem-estar”, pontuou.

Procure atendimento

A desidratação é um dos problemas mais frequentes durante o verão, onde a perda de líquidos é acentuada pelo calor elevado. Por isso, ao apresentar dor de cabeça, tontura e fraqueza procure a sua Unidade de Saúde da Família (USF) de referência, que atende a sua região. Em casos mais graves, principalmente ao apresentar sonolência, procure uma unidade de Urgência e Emergência, com atendimento 24 horas.

Em quadros de gravidade decorrentes da exposição solar excessiva, como de insolação ou outras queimaduras solares, é necessário que a pessoa também se dirija à uma unidade de Urgência e Emergência. Lembrando que, no município, as referências para esse tipo de atendimento são: o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã e a UPA Municipal (UPAM) Santa Rita, em Itaipuaçu.