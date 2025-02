Inauguração da Incubadora Robótica - Foto: Bernardo Gomes

Inauguração da Incubadora RobóticaFoto: Bernardo Gomes

Publicado 18/02/2025 08:58

Maricá - Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIM), e do Ministério das Comunicações (MCom), foi inaugurada nesta segunda-feira, (17) a Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade de Inoã, que abriga um Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC). No local será oferecida capacitação profissional em informática, recuperação de equipamentos e descarte correto de resíduos eletroeletrônicos.

A ação faz parte do programa ‘Computadores para Inclusão’, que renova equipamentos fora de uso de órgãos públicos para destiná-los à criação de laboratórios de informática em escolas e associações em todo o Brasil. Esses computadores passam por um processo de manutenção nos CRCs, onde são restaurados por alunos durante os cursos de capacitação técnica, dando aos participantes a oportunidade de aprender habilidades práticas.

Representando o prefeito Washington Quaquá, o vice-prefeito João Maurício de Freitas ressaltou a importância da parceria com o MCom para a política pública de inclusão digital na cidade. “Essa é uma parceria muito estratégica para Maricá. Esse projeto está saindo do papel fruto de uma emenda do então deputado federal e atual prefeito Quaquá. Estamos entregando para Maricá, principalmente aqui para Inoã, um equipamento importante não só da questão do recondicionamento dos equipamentos, mas na qualificação profissional do acesso à ciência, tecnologia e inclusão digital”, destacou.

Na ocasião, o ministro de Estado de Comunicações, Juscelino Filho, destacou a importância do programa ‘Computadores para Inclusão’ no apoio e na viabilização de iniciativas de promoção da inclusão digital. “A gente tem buscado levar educação, inovação, tecnologia e acesso para pessoas vulneráveis em comunidades, fazendo a destinação correta do lixo eletroeletrônico, e também preparando equipamentos para a doação. Assim, formamos pontos de inclusão digital nas comunidades nas escolas públicas brasileiras”, disse o ministro.

Para o secretário de Gestão de Governo de Maricá, Arlen Pereira, a inclusão digital é essencial para que a cidade se desenvolva ainda mais. “Maricá é reconhecida mundialmente como a cidade da inclusão. Só que a gente não consegue fazer política social sem que faça a inclusão digital também. O desafio que o prefeito Quaquá tem nesse terceiro mandato é o de construir a Maricá do pós petróleo. E a realização disso passa pela inclusão digital. A gente não consegue fazer esse desenvolvimento sem fazer essa guinada tecnológica. Temos um marco hoje, é mais um passo rumo ao futuro”, acredita Arlen.

A deputada estadual Rosângela Zeidan (PT-RJ) também participou da cerimônia e ressaltou a importância da iniciativa para os estudantes de Maricá e para o meio ambiente. “Essa incubadora e CRC são superimportantes não só para que a gente tenha um reforço pedagógico na educação do município, e também a inserção das nossas crianças e adolescentes na tecnologia. Digo que as pautas principais, hoje, são a tecnologia e meio ambiente. Esse equipamento representa um avanço aqui e um gesto de preocupação com a questão da reciclagem”, pontuou.

Cursos de Qualificação

A Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade de Inoã oferecerá cursos gratuitos de capacitação profissional nas áreas de Informática Básica, Montagem e Manutenção de Computadores e Robótica. As inscrições para as vagas remanescentes dos cursos estão abertas até a próxima sexta-feira (21/02).

A Incubadora aborda a utilização de materiais reciclados na construção de robôs, como mouses, teclados e outros componentes classificados como sucata digital ou lixo eletrônico. No local, funcionam uma sala de informática, uma sala de manutenção de computadores, um Espaço Maker, além do Centro de Recuperação de Computadores (CRC). Há, ainda, espaços para a administração do local, sala de coworking e recepção.

Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) do Governo Federal e primeiro presidente do ICTIM, Celso Pansera, ressaltou que o equipamento inaugurado tem a vocação de proporcionar qualificação profissional. “O Governo Lula tem feito investimentos elevadíssimos em inovação, ciência e tecnologia. Maricá tem se destacado, nos últimos anos, como um centro importante de tecnologia aqui no estado do Rio de Janeiro. Esse é mais um aparelho público que vem no sentido de criar inovação e gerar bons empregos”, reflete Pansera.

Centro de Recuperação de Computadores

Executado pelo Instituto Nova Ágora de Cidadania (Inac), em parceria com o Ministério das Comunicações, o CRC é dedicado à triagem, manutenção e recondicionamento de equipamentos eletrônicos. O local foi criado para atender a uma demanda crescente por serviços de manutenção de equipamentos eletrônicos e para gerar novas oportunidades de capacitação profissional.

Os equipamentos que não puderem ser reparados serão destinados ao descarte adequado como lixo eletrônico, retornando para o processo de reciclagem e proporcionando uma nova chance de reutilização dos materiais.

Computadores para a inclusão

O programa já soma, desde sua criação, um volume de 56,6 mil computadores doados para mais de 4,7 mil laboratórios de informática, que estão distribuídos em 1,1 mil municípios brasileiros. Quanto aos processos de formação, foram ofertados 226 cursos, resultando na formação de mais de 51 mil alunos plenamente capacitados para o mercado de trabalho.

Por conta do programa e de uma emenda parlamentar de Washington Quaquá quando exerceu o mandato de deputado federal, o ministro Juscelino Filho entregou, durante a cerimônia de inauguração, 100 computadores à prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros. A chefe do Executivo da cidade da Baixada Fluminense contou qual será a destinação das máquinas.

“Essas máquinas vão para algumas secretarias, como Ciência e Tecnologia, além da rede municipal de ensino, que queremos dar maior suporte. Apesar de já termos computadores na nossa rede municipal, queremos fazer um trabalho com os laboratórios de robótica que a gente tem, para que possamos integrar melhor esse programa e, também, desenvolver laboratórios como aqui em Maricá”, afirmou.

A Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade e o Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) funcionam na Rua Quatro, 534, Qd. 13, Lote 12 - Chácaras de Inoã.