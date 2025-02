Falcão resgatado - Foto: Divulgação

Publicado 17/02/2025 17:41

Maricá - A Secretaria de Segurança Cidadã de Maricá resgatou, nesta segunda-feira (17), um falcão que estava no interior do CEPT Leonel de Moura Brizola, em Itaipuaçu. Os agentes do Grupamento Especial de Defesa Ambiental (Gedam) foram acionados pelo Disque-Ciosp e foram ao local retirar o animal.

O falcão filhote recebeu os primeiros cuidados e foi encaminhado para a avaliação especializada da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, garantindo a recuperação antes de uma possível reintegração à natureza.

A Secretaria orienta que, caso um animal silvestre seja encontrado, a população entre em contato por meio do telefone 153 ou do Disque Ciosp: (21) 96809-1516. Importante frisar os riscos de pessoas não especializadas tentarem resgatar, mexer ou afugentar os animais.