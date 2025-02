Homem é preso em flagrante - Foto: Reprodução

Homem é preso em flagranteFoto: Reprodução

Publicado 18/02/2025 13:26 | Atualizado 18/02/2025 13:32

Maricá - Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (18) após incendiar móveis no quintal de uma residência e ameaçar a companheira no bairro de Guaratiba, em Maricá.

O caso foi atendido por agentes do Grupamento de Monitoramento e Ações Preventivas (GMAP), da Guarda Municipal, acionados pelo Disque Seop.

De acordo com informações da equipe da GMAP (Patrulha Maria da Penha a ocorrência teve início quando agentes da Defesa Civil relataram estar com uma senhora vítima de violência doméstica, que precisava de apoio. Ao chegarem ao endereço, na Rua 60, os agentes encontraram a vítima dentro da viatura da Defesa Civil, enquanto o suspeito estava no portão, segurando um caneco com água para tentar apagar o fogo

Testemunhas informaram que o próprio homem havia colocado fogo nos móveis da casa, provocando um pequeno incêndio no quintal e atingindo uma plantação de maracujá. Além disso, o interior da residência estava revirado, com diversos móveis quebrados.

Ainda segundo a Guarda Municipal, a vítima relatou que, além da agressão, foi ameaçada pelo suspeito, que teria dito que iria "arrebentá-la". O homem não resistiu à abordagem e foi encaminhado pelos agentes à 82ª DP (Maricá), onde o delegado de plantão determinou sua prisão em flagrante.

Após os procedimentos iniciais, a equipe Alpha, com apoio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), conduziu o preso para a 76ª DP (Niterói),