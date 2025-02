Drogas apreendidas - Foto: Jornal O DIA

Drogas apreendidasFoto: Jornal O DIA

Publicado 18/02/2025 15:44 | Atualizado 18/02/2025 15:45

Maricá - Policiais Militares do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) da 6ª Cia do 12º BPM prenderam na tarde desta terça-feira (18) quatro traficantes de drogas no Condomínio Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu.

Segundo informações, os Policiais estavam realizando um patrulhamento de rotina na localidade quando avistaram os elementos que não conseguiram fugir, e foram abordados.

Durante a abordagem em uma breve checagem, foi descoberto que havia um mandado de prisão em aberto contra um deles.

E com o grupo foi encontrado e aprendido uma grande quantidade de entorpecentes, uma pistola, uma granada e dois rádios transmissores, utilizados no tráfico.

Eles foram presos e levados para a 82ª DP no Centro de Maricá.