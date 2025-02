Festival de Caiaque Fishing - Foto: Débora Lagranha

Festival de Caiaque FishingFoto: Débora Lagranha

Publicado 24/02/2025 08:48

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Pesca, promoveu o 4º Festival de Caiaque Fishing neste fim de semana, na praia de Itaipuaçu. O grande vencedor foi Geyson Cosmo da Silva, que pescou um dourado de 8,250kg. O evento reuniu 500 participantes de 25 cidades do Estado do Rio e premiou os competidores com troféus nas categorias juvenil, feminino e masculino.

Entre as mulheres, Rita Ferreira foi a vencedora com uma corvina de 3,125 kg. Já Mateus Felipe pegou uma cavalinha de 600g e ganhou no juvenil. O vencedor do masculino mora em Niterói, mas faz parte da equipe C10 de Itaipuaçu. Ele participou pela segunda vez do festival e falou sobre a emoção de conseguir o peixe mais pesado da competição.

“É difícil descrever, mas foi a primeira vez que fisgo um peixe deste tamanho e peso. Já tinha pescado embarcado do mesmo tamanho, mas na competição foi a primeira vez. Ele passou embaixo do barco e pegou na linha”, contou Geyson.

As espécies mais encontradas nesta edição foram cavalinha, corvina, dourado, linguado, tira vira, xerelete e pescada. Cerca de 150 kg de peixes foram doados à Instituição Bom Samaritano, no distrito de Itaipuaçu. Os participantes também doaram latas de leite em pó para o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Alexandre Rodrigues, conhecido como Xandi de Bambuí, destacou a parceria com o Caiaque Fishing Maricá e as demais secretarias municipais envolvidas na organização do evento.

“Foi o primeiro grande evento da Secretaria de Pesca com 500 caiaqueiros de várias cidades do Estado como Cabo Frio, Angra dos Reis, Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Nilópolis. Conseguimos fazer essa grande festa da pesca esportiva e movimentar o turismo e o comércio local”, afirmou Xandi.

O público pode se refrescar numa tenda de hidratação com água gelada, instalada próxima ao palco, e se proteger com protetor solar distribuído por equipes que circulavam no festival. O evento também reuniu expositores das feiras de artesanato da Colmeia e Feirarte, shows de Ronaldo Valentim e Thunderock, sorteio de cinco caiaques e demais acessórios de pesca.

Confira os vencedores do 4º Festival de Caiaque Fishing

Juvenil

1º lugar - Mateus Felipe (cavalinha de 600 g)

2º lugar - Miguel Alexandre

3º lugar - Bernardo Marins

Feminino

1º lugar - Rita Ferreira (corvina de 3,125 kg)

2º lugar - Erica Arruda

3º lugar - Irene Frascino

Masculino

1º lugar - Geyson Cosme (dourado de 8,250 kg)

2º lugar - Eduardo Silva

3º lugar - Cristiano Sabino

4º lugar - Douglas Oliveira

5º lugar - Vinicius Dias

6º lugar - Sidney dos Santos

7º lugar - Vitor Luiz

8º lugar - Sérgio Torres

9º lugar - Pablo da Silva

10º lugar - Jonatas Silva