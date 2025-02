Ensaio geral - Foto: Leandro Andrade

Ensaio geralFoto: Leandro Andrade

Publicado 20/02/2025 12:13

Maricá - A União de Maricá se prepara para encerrar com chave de ouro sua temporada de ensaios para o Carnaval 2025 nos braços da comunidade.

Nesta sexta-feira (21), a partir das 20h, a escola de samba realiza seu último treino na Passarela do Samba Adélia Breve, no Centro de Maricá. A concentração acontece na Rua Abreu Rangel, 420.

Com uma grande temporada de ensaios, a agremiação vem reforçando a sua preparação para brilhar na Sapucaí com o enredo "O cavalo de Santíssimo e a coroa do Seu 7".

Desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira, o tema exaltará Seu Sete da Lira, figura popular na umbanda carioca, e a mãe de santo Cacilda de Assis, explorando suas conexões com o samba, o carnaval e a cultura do Rio de Janeiro.

O ensaio promete ser uma grande celebração, reunindo todos os segmentos uma semana antes do desfile oficial. A Escola busca o título da Série Ouro e do inédito acesso ao Grupo Especial, a União de Maricá será a sexta escola a desfilar na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, na Sapucaí.