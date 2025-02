Criminoso agressor de mulheres é preso em casa em São José do Imbassaí - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 19/02/2025 21:27

Maricá - Na manhã desta terça-feira (19), Policiais Civis da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI-RJ) prenderam David dos Santos de Oliveira, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas.

O criminosos foi localizado em uma residência em São José do Imbassaí, após diligências internas e externas da equipe operacional.

Uma operação Coordenada pela delegada titular Dra. Rita Salim, na captura de David, que acumula um extenso histórico de crimes, principalmente contra mulheres.

O mandado foi expedido devido à reiteração de violência doméstica, descumprindo diversas vezes medidas protetivas decretadas pela Justiça. Em 2023, ele agrediu sua então companheira com chutes, socos e pontapés por motivo fútil, justificando sua ação com alegações religiosas.

Histórico de crimes:

David tem um longo histórico criminal. Em 2017, quando residia na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, ele foi preso em flagrante por agressão contra sua então companheira. No ano seguinte, foi novamente detido em Belford Roxo por furto e corrupção de menores, ao utilizar um adolescente para furtar cabos de energia.

Em 2023, ele ampliou sua violência contra a própria família, ameaçando diariamente sua mãe de morte com uma faca, afirmando que a mataria independentemente da intervenção policial. No mesmo ano, atacou a própria irmã com um serrote, causando ferimentos graves, além de danificar o carro do cunhado e alegar que a agressão ocorreu porque ela "fazia macumba" para prejudicá-lo.

Em 2024, ele perseguiu uma testemunha que havia denunciado sua agressão à mãe, depredando seus veículos e fazendo novas ameaças de morte. Posteriormente, foi detido por portar uma faca enquanto perseguia uma mulher da mesma igreja, justificando que estava "procurando uma esposa".

Prisão e encaminhamento:

Diante desse extenso histórico de violência e reiteração criminosa, a DECRADI-RJ cumpriu o mandado judicial e efetuou sua prisão. Após os procedimentos de praxe, David dos Santos de Oliveira foi encaminhado ao Sistema Penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.