Estudantes de Medicina do Passaporte Universitário fazem sua primeira aulaFoto: Bernardo Gomes

Publicado 19/02/2025 09:19

Maricá - Os 50 alunos que receberam as bolsas integrais para cursar medicina, por meio do programa Passaporte Universitário, começaram a estudar nesta terça-feira (18). A aula inaugural foi realizada no auditório da Faculdade de Ciências Médicas, no bairro do Flamengo.

Para o secretário de Educação do município, Rodrigo Moura, que participou do encontro, é um momento de grande vitória para a educação pública em Maricá, com benefícios para a rede de saúde da cidade. Os novos médicos vão contribuir para o aumento da qualidade do atendimento à população.

“Estamos formando uma geração de médicos comprometidos com a nossa cidade e com a população. Esse é um investimento não apenas na educação, mas também na qualidade da saúde que oferecemos aos nossos cidadãos. Eu sou professor e espero ver vocês aqui, somando, com a educação e com o município”, disse o secretário.

Os alunos terão acesso a uma estrutura moderna, corpo docente qualificado e a possibilidade de atuar em unidades de saúde da região ao longo da graduação. Para Ellen Vieites, de 19 anos, caloura do curso, o programa Passaporte Universitário oferece uma experiência transformadora. “Sempre sonhei em ser médica, mas sabia das dificuldades. O projeto me deu essa oportunidade e agora quero retribuir com muito estudo e dedicação”, disse a moradora de São José do Imbassaí.

O início das aulas foi celebrado com uma recepção especial, com a presença de autoridades municipais: o secretário de Saúde Marcelo Velho; a vereadora Adriana Costa; o vereador Hadesh; as representantes da Universidade de Maricá, Denize Cardim e Leonina Avelino; o presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, Gustavo Oliveira; o superintendente de Medicina da Fundação Educacional Severino Sombra, João Carlos de Souza; o superintendente acadêmico, Marco Antonio Soares; além dos próprios estudantes que demonstraram entusiasmo e gratidão pela oportunidade.

Passaporte Universitário

Com quase seis anos de existência, o Passaporte Universitário já concedeu mais de 10 mil bolsas de estudo integrais de ensino superior em universidades privadas. Do total, 2.515 alunos já se formaram e R$ 433 milhões foram investidos na iniciativa.

A última cerimônia para entrega dos certificados aos contemplados foi em fevereiro de 2024, quando foram entregues 3.070 bolsas para diversas graduações e cursos de pós-graduação.

O Passaporte Universitário visa fomentar o desenvolvimento socioeducativo do município para combater as desigualdades sociais, contribuir para a formação do cidadão em todos os aspectos e gerar emprego e renda. Para isso, o programa estabelece parcerias com instituições de ensino, com ou sem fins lucrativos.

No momento, quatro universidades particulares estão credenciadas no programa: Universidade Estácio de Sá, UniLaSalle, Universidade de Vassouras e Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso). Juntas, elas oferecem 37 cursos de graduação.

Dentre os cursos estão: Administração; Administração Pública; Análise de Desenvolvimento de Sistemas; Arquitetura; Biomedicina; Ciências Contábeis; Direito; Educação Física; Medicina; entre outros.

Já os cursos de pós-graduação são oferecidos pela Universidade Estácio de Sá, Universidade de Vassouras e Fundação Getúlio Vargas. Ao todo, são 20 cursos: Saúde Mental; Dependência química e promoção da saúde; Saúde da Família; Controladoria Empresarial; MBA em Gestão Estratégica de Negócios em Tempo de Mudanças; Enfermagem Neonatal; Gestão e Cálculo de Projetos de Engenharia de Estruturas; entre outros.

Os interessados em participar do programa devem aguardar a divulgação das vagas, com os requisitos necessários, nos canais oficiais da Prefeitura de Maricá (Jornal Oficial de Maricá, site e redes sociais).