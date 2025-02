Quaquá em vistoria da obra de desassoreamento - Foto: Thamyres Neto

Publicado 19/02/2025 09:12

Maricá - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, vistoriou nesta terça-feira (18) as obras de desassoreamento do canal de Bambuí. O trabalho está sendo executado pelas equipes da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) e tem o objetivo de devolver a navegabilidade do canal e proporcionar mais oxigenação das lagoas do município. Foram utilizadas duas máquinas escadeiras hidráulicas modelo anfíbia de 30 toneladas, que a alcança aproximadamente 15 metros de profundidade.

“Estamos fazendo uma grande dragagem para oxigenar a lagoa e aumentar o fluxo de peixes e da água salgada que vem pelo Canal de Ponta Negra. É só o começo, muita coisa virá para salvar, limpar, oxigenar e encher essa lagoa de camarão e peixe. A lagoa é uma das maiores riquezas de Maricá e vamos continuar trabalhando”, afirmou Quaquá.

O secretário de Pesca da cidade, Alexandre Rodrigues de Oliveira (Xandi de Bambuí), acompanhou Quaquá e fez questão de reforçar o compromisso com o trabalho que está sendo executado. “Estamos seguindo as orientações do prefeito para transformar o canal e deixá-lo navegável”, disse.

Já o secretário de Habitação do município do Rio de Janeiro, Diego Zeidan, que também participou da vistoria, reforçou a importância do trabalho de dragagem para a vida aquática. “Aqui é uma demanda de muitos anos dos pescadores de Maricá e, principalmente, de Bambuí. Agora, estamos destravando para fazer a limpeza e oxigenação para trazer mais peixe para a lagoa e renda para os pescadores”, pontuou.