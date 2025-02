Castelo de Bambuí - Foto: Thamyris Mello

Publicado 19/02/2025 09:16

Maricá - A Prefeitura de Maricá está de olho no Castelo Shiachticas (conhecido como Castelo de Bambuí), localizado no bairro de mesmo nome, para transformá-lo em um centro de artes e ofícios, com oficinas de bronze, vitrais, cerâmicas, esculturas na madeira, modelagem em argila, pintura em tela, criação de imagens em gesso. O anúncio foi feito nesta terça-feira (18) pelo prefeito Washington Quaquá, que adiantou a intenção de oferecer festas de aniversário de 15 anos e casamentos comunitários custeados pelo município.

“A Prefeitura quer negociar esse castelo para transformar em um centro de artes e ofícios para que possamos ensinar as pessoas a construírem, por exemplo, uma fonte linda de bronze. Além do mais, para os adolescentes que não têm condições de fazerem uma festa de 15 anos, a Prefeitura vai pagar uma festa e usar o castelo para isso. O local será utilizado também para casamentos comunitários. Então, o Castelo Shiachticas vai servir ao povo a partir de agora”, anunciou o prefeito.

O proprietário do castelo, o artista plástico Alexandre Shiachticas, ficou emocionado ao saber que a Prefeitura pretende cuidar do seu espaço. “Vai ser importante porque isso aqui é uma obra de 7 mil metros de extensão e que possui museu. A Prefeitura tem recursos e pode ampliar o espaço. Além disso, era o meu sonho bancar uma festa de 15 anos para as pessoas que não têm condições financeiras. Não levamos nada da vida, mas deixamos o legado. Estou muito feliz com essa ideia”, disse.

O artista plástico é autor das diversas obras existentes na cidade, como a “Garça de Araçatiba”; a “Mesa dos Imortais”, no Centro; a “Sereia de Araçatiba”; a estátua do Darcy Ribeiro, localizada na residência onde ele morou e que, depois, se transformou no Museu Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho.